Xe tải chở bông lật đè trúng người đi bộ, 12 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 4/1, một chiếc xe tải chở bông đã bị lật đè lên người đi bộ ở huyện Bundi, Ấn Độ, khiến 3 người tử vong và 9 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h35 chiều tại Papdi Laban, thuộc khu vực đồn cảnh sát Dehikheda.

Sau vụ tai nạn, những người bị thương đau đớn nằm trên đường. Người dân địa phương vội vã đến hiện trường và kéo những người bị mắc kẹt dưới xe tải và đống bông ra ngoài. Cảnh sát đã đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin và đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Cả 12 nạn nhân đều đang đi bộ trên đường đến Chauth ka Barwada. Địa điểm xảy ra tai nạn cách Chauth ka Barwada khoảng 50-55 km.

Chiếc xe lật nghiêng đè 3 người tử vong.

Rajaram Atmaj (50 tuổi) và một người khác không rõ danh tính đã tử vong tại chỗ. 10 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Dehikheda. Trong số đó, 6 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Maharao Bhim Singh (MBM) ở Kota. Sawra (23 tuổi) đã tử vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện MBM.

Chiếc xe tải được di dời nhờ sự trợ giúp của máy xúc JCB.

Sau khi nhận được thông tin, Trưởng đồn cảnh sát Dehikheda, ông Dhara Singh và Trưởng đồn cảnh sát Lakheri, ông Subhash Sharma đã đến hiện trường và giám sát công tác cứu hộ. Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn