Máy bay lao xuống đất, 2 người đàn ông tử vong thương tâm

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip cho thấy một chiếc trực thăng Robinson R44 màu đen đang từ từ tiếp cận các đường dây cáp tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Nga.

Phi công dường như tin rằng mình đã đạt đủ độ cao để vượt qua chúng một cách an toàn. Nhưng ngay sau đó, chiếc máy bay đột nhiên vướng vào đường dây cáp, bị giật mạnh về phía sau rồi rơi xuống đất. Những người chứng kiến vô cùng sốc khi thấy chiếc trực thăng bị biến dạng.

Chiếc trực thăng lao xuống đất khiến 2 người tử vong.

Các nạn nhân là hai giám đốc công ty vận tải đang tham quan trung tâm giải trí Ashatly Park ở vùng Perm của Nga. Danh tính của họ được xác định là Ilyas Gimadutdinov (41 tuổi) và đồng nghiệp của ông là Elmir Konrad (40 tuổi).

Gimadutdinov, người sáng lập công ty vận tải Tattranskom, đã kết hôn và có hai con gái. Konyakov cũng đã kết hôn và có một con gái.

Tattranskom cung cấp dịch vụ vận tải cho ngành công nghiệp dầu khí của Nga và báo cáo doanh thu đạt 18,5 triệu bảng Anh vào năm ngoái.

Chiếc trực thăng biến dạng đến mức không thể nhận ra. Ảnh: East2West

Sau thảm kịch, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã lập tức đóng cửa.

Đáng tiếc là đây không phải là vụ tai nạn trực thăng đầu tiên xảy ra trong mùa đông này.

Trước đó, một người đàn ông và 3 người cháu gái đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng tư nhân rơi và lao xuống vực ở Arizona.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông David McCarty, 59 tuổi, đang lái chiếc trực thăng MD 369FF chở các thành viên gia đình mình đi qua hẻm núi Telegraph gần Superior.

Cảnh sát cho biết cả bốn nạn nhân đều được xác nhận đã tử vong.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn