Ảnh cắt từ clip.

Theo đoạn clip do camera ghi lại, vụ việc xảy ra tại một giao lộ ở Maharajganj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Thời điểm trên, một chiếc ô tô đang di chuyển qua ngã tư thì xảy ra va chạm với một xe cứu thương đang lưu thông cùng hướng.

Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô bị hất văng, lật nghiêng rồi lao thẳng vào một cửa hàng gần đó. Phần phía trước cửa hàng bị hư hỏng nặng, trong khi những người ngồi trên xe ô tô bị thương do lực va chạm lớn. Được biết, xe cứu thương đang trên đường di chuyển tới Trung tâm Y tế Cộng đồng vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc ô tô nằm lật giữa đường, mảnh vỡ văng khắp khu vực giao lộ. Do tai nạn xảy ra ngay tại ngã tư, mật độ phương tiện qua lại đông, nên mức độ va chạm được đánh giá là rất nghiêm trọng. Người lái xe cứu thương và người điều khiển ô tô đều bị thương trong vụ việc.

Ngay sau tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa các nạn nhân rời khỏi phương tiện và chuyển tới bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

- Video: Xe cứu thương tông lật ô tô giữa ngã tư đông đúc. Indiatoday.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn