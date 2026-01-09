Hé lộ cát xê 'không như tưởng tượng' của Táo quân

Những ngày gần đây, thông tin không phát sóng chương trình Táo quân trong dịp Tết Nguyên Đán khiến nhiều khán giả tiếc nuối và hụt hẫng. Theo đó, đêm Giao thừa sẽ có một chương trình mới lên sóng thay thế cho món ăn tinh thần quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh đang diễn viên gạo cội, nội dung luôn “nóng” được khán giả chờ mong, mức thù lao dành cho dàn diễn viên Táo quân cũng luôn là đề tài khiến công chúng tò mò. Tuy nhiên, trên thực tế, cát xê của chương trình này được đánh giá là khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của thị trường giải trí.

Từng gắn bó với Táo quân trong nhiều năm, NS Xuân Bắc thẳng thắn cho biết các nghệ sĩ tham gia chương trình không đặt nặng vấn đề thù lao. Theo anh, nếu phải trả cát xê đúng theo mức thị trường, những chương trình mang tính nghệ thuật – xã hội như Táo quân sẽ rất khó duy trì lâu dài.

Trước đó, nghệ sĩ Vân Dung cũng từng lên tiếng làm rõ những tin đồn xoay quanh thu nhập của diễn viên Táo quân. Nữ nghệ sĩ cho biết mức thù lao thực tế không cao như nhiều người vẫn lầm tưởng. Cụ thể, nếu ghi hình trong một ngày, diễn viên nhận khoảng 5 triệu đồng; trường hợp thời gian ghi hình kéo dài hai ngày, cát xê có thể tăng lên khoảng 1,5 đến 2 lần.

Tính trung bình, mỗi mùa Táo quân, diễn viên chỉ nhận từ 7 đến 10 triệu đồng cho toàn bộ đợt ghi hình. Trong khi đó, mức cát xê khi tham gia phim truyền hình hoặc các chương trình hài Tết bên ngoài thường cao hơn rất nhiều, có thể dao động từ 50 đến 80 triệu đồng.

"Với Táo quân, đừng nói chuyện cát-xê vì không thể tính được bằng tiền, chỉ có thể đo được bằng tình thôi. Tất cả những gì tinh hoa nhất, khó khăn nhất, áp lực nhất, chúng tôi đều dành trọn cho chương trình", nghệ sĩ Vân Dung từng khẳng định với báo chí.

Chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị cho Táo quân, NS Quang Thắng cho biết các nghệ sĩ phải dành gần một tháng tập luyện liên tục, gần như gác lại mọi công việc cá nhân khác.

Dù áp lực lớn, thời gian chuẩn bị dài và thù lao không cao, NS Quang Thắng khẳng định anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ Táo quân. Với nam nghệ sĩ, điều khiến anh gắn bó lâu dài chính là tình yêu nghề cùng những giá trị nghệ thuật và xã hội mà chương trình mang lại.

Táo quân khép lại sau 22 năm phát sóng đã để lại một nỗi buồn đẹp đẽ trong lòng khán giả. Bằng cả tình yêu nghề, yêu sân khấu và tinh thần cống hiến, các nghệ sĩ đã dành tâm sức cho chương trình trong suốt 22 năm. Táo quân sẽ mãi là một trong những chương trình sở hữu lượng gần hùng hậu nhất trong lịch sử nhà đài.

Táo quân – Gặp nhau cuối năm ra mắt khán giả lần đầu vào năm 2003 và nhanh chóng trở thành chương trình hài kịch truyền hình quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Lấy cảm hứng từ tích Táo quân chầu trời, chương trình khéo léo lồng ghép các vấn đề nổi bật của xã hội trong năm như kinh tế, giáo dục, văn hóa dưới góc nhìn châm biếm, hài hước. Táo quân không bán vé thương mại, nguồn kinh phí chủ yếu đến từ quảng cáo phát sóng trên truyền hình.

Tác giả: Minh Khai

Nguồn tin: giadinhonline.vn