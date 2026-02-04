Loài hoa từng bị 'thất sủng' nay hồi sinh hút khách chơi Tết

Từ một loài hoa bị 'thất sủng', ngày nay hoa giấy được cắt ghép, tạo dáng, thế... với đa dạng kích thước, màu sắc phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Ảnh: VOV
Trên thị trường, mỗi chậu hoa giấy có giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng mỗi chậu, tùy kích thước, kiểu dáng. Ảnh: Facebook
Đáng chú ý, những chậu hoa giấy được cắt tỉa công phu, phối hoa nhiều màu, giá có thể lên đến vài triệu đồng mỗi chậu. Ảnh: VOV
Đặc biệt, cây hoa giấy cổ thụ, tạo dáng công phu, giá hàng chục triệu đồng mỗi cây. Ảnh: Facebook
Hoa giấy không phổ biến như đào, mai, quất, nhưng khoe sắc xuân rực rỡ và có sức sống mãnh liệt. Ảnh: VOV
Loài hoa này có thể sống tốt trong điều kiện nắng gắt, đất khô cằn, ít chăm sóc nhưng vẫn nở hoa rực rỡ. Ảnh: Facebook
Hoa giấy tượng trưng cho sự bền bỉ và vươn lên. Ảnh: Facebook
Nhiều gia đình trồng hoa giấy trước cổng, ban công hoặc sân nhà với quan niệm xua đi điều xấu, đón may mắn trong năm mới. Ảnh: Facebook
Một số khách hàng cho biết chọn hoa giấy vì một lần mua, chơi được nhiều mùa, phù hợp với xu hướng chi tiêu hợp lý trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực. Ảnh: Tiền phong
Hoa giấy có nhiều màu, từ màu tím, trắng, vàng, hồng, đỏ. Thậm chí, một thân cây có thể ghép nhiều màu khác nhau. Ảnh: Tiền phong
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn