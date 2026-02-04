Thời gian:
Loài hoa từng bị 'thất sủng' nay hồi sinh hút khách chơi Tết

Với ưu thế về màu sắc, nở nhiều, lâu tàn, dễ chăm sóc và có thể chơi lâu dài, hoa giấy được nhiều người lựa chọn để chưng Tết.

Từ một loài hoa bị 'thất sủng', ngày nay hoa giấy được cắt ghép, tạo dáng, thế... với đa dạng kích thước, màu sắc phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Ảnh: VOV

Trên thị trường, mỗi chậu hoa giấy có giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng mỗi chậu, tùy kích thước, kiểu dáng. Ảnh: Facebook

Đáng chú ý, những chậu hoa giấy được cắt tỉa công phu, phối hoa nhiều màu, giá có thể lên đến vài triệu đồng mỗi chậu. Ảnh: VOV

Đặc biệt, cây hoa giấy cổ thụ, tạo dáng công phu, giá hàng chục triệu đồng mỗi cây. Ảnh: Facebook

Hoa giấy không phổ biến như đào, mai, quất, nhưng khoe sắc xuân rực rỡ và có sức sống mãnh liệt. Ảnh: VOV

Loài hoa này có thể sống tốt trong điều kiện nắng gắt, đất khô cằn, ít chăm sóc nhưng vẫn nở hoa rực rỡ. Ảnh: Facebook

Hoa giấy tượng trưng cho sự bền bỉ và vươn lên. Ảnh: Facebook

Nhiều gia đình trồng hoa giấy trước cổng, ban công hoặc sân nhà với quan niệm xua đi điều xấu, đón may mắn trong năm mới. Ảnh: Facebook

Một số khách hàng cho biết chọn hoa giấy vì một lần mua, chơi được nhiều mùa, phù hợp với xu hướng chi tiêu hợp lý trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực. Ảnh: Tiền phong

Hoa giấy có nhiều màu, từ màu tím, trắng, vàng, hồng, đỏ. Thậm chí, một thân cây có thể ghép nhiều màu khác nhau. Ảnh: Tiền phong

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: hút khách chơi Tết ,bị 'thất sủng' ,Hoa giấy ,loài hoa ,hồi sinh

