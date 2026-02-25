Đón Tết, biệt thự gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đẹp cỡ nào?

Mới đây, Tiên Nguyễn xả kho ảnh trang trí Tết trong nhà mình khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Theo đó, biệt thự view sông Sài Gòn nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được phủ một màu vàng rực rỡ từ trong ra ngoài. Ảnh: FBNV
Không gian sân vườn trang trí nhiều loại hoa màu vàng như hoa cúc, lan vũ nữ, cẩm tú cầu... Ảnh: FBNV
Các loại khoe sắc rực rỡ. Ảnh: FBNV
Bên trong biệt thự còn được dựng tiểu cảnh Tết xưa với chiếc tivi cũ, bàn ghế gỗ, trò chơi tuổi thơ... Ảnh: Instagram nhân vật
Tăng Thanh Hà ăn diện giản dị, thả dáng sương sương trong khuôn viên sân vườn ngập cây xanh. Ảnh: Instagram nhân vật
Vợ chồng Tiên Nguyễn hào hứng check-in trong biệt thự ngày Tết. Ảnh: FBNV
Một góc nhà ngập tràn sắc vàng. Ảnh: FBNV
Các năm trước, biệt thự nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng được trang hoàng lộng lẫy với màu vàng và các loại hoa. Ảnh: FBNV
Không khí gói bánh tét ở nhà Tiên Nguyễn dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: FBNV
Tết Giáp Thìn 2024, biệt thự của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng chọn màu vàng làm chủ đạo. Ảnh: FBNV
Trong dịp Tết Quý Mão 2023, biệt thự kết hợp giữa sắc đỏ và vàng. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn