Đón Tết, biệt thự gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đẹp cỡ nào?

Mới đây, Tiên Nguyễn xả kho ảnh trang trí Tết trong nhà mình khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Theo đó, biệt thự view sông Sài Gòn nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được phủ một màu vàng rực rỡ từ trong ra ngoài. Ảnh: FBNV