Việt Nam có loại hoa ăn được là “thần dược” bổ gan, bổ tim lại ngừa cả ung thư

Giải độc và bảo vệ chức năng gan

Atiso được mệnh danh là "thần dược" cho gan nhờ hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ là cynarin và silymarin. Các hợp chất này không chỉ giúp bảo vệ gan khỏi các độc tố từ môi trường và thực phẩm mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan bị tổn thương. Thói quen uống trà Atiso hàng ngày hỗ trợ gan đào thải chất độc hiệu quả hơn, giúp da dẻ mịn màng và giảm bớt tình trạng mụn nhọt do nóng gan.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ điều trị IBS

Lượng chất xơ dồi dào trong Atiso đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh. Chiết xuất từ lá Atiso cũng đã được chứng minh là có tác dụng giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS) như đau bụng, đầy hơi và khó tiêu. Bằng cách thúc đẩy sản sinh dịch mật, Atiso giúp quá trình phân hủy chất béo diễn ra nhanh hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón và ợ chua.

Atiso mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. (Ảnh minh họa: VietNamnet)

Kiểm soát lượng đường huyết ổn định

Atiso là thực phẩm tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang trong chế độ tiền tiểu đường. Các hoạt chất trong Atiso có khả năng làm chậm hoạt động của enzyme alpha-glucosidase, giúp ngăn chặn sự tăng vọt của lượng đường trong máu sau khi ăn. Ngoài ra, chiết xuất Atiso còn hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể điều hòa đường huyết một cách tự nhiên và bền vững.

Giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu khoa học cho thấy chiết xuất lá Atiso có tác dụng giảm đáng kể nồng độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính trong máu. Thành phần luteolin trong Atiso giúp ngăn chặn quá trình hình thành cholesterol, từ đó bảo vệ thành mạch máu khỏi các mảng bám xơ vữa. Việc duy trì mức cholesterol ổn định thông qua việc sử dụng Atiso sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về mạch vành.

Ổn định huyết áp và giãn mạch máu

Atiso là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp trung hòa tác động tiêu cực của dư thừa muối (natri) trong cơ thể. Kali có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp lưu thông máu dễ dàng hơn và làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Điều này đặc biệt có lợi cho người cao tuổi hoặc những người thường xuyên bị cao huyết áp do căng thẳng và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Ngăn ngừa ung thư

Atiso đứng đầu trong danh sách các loại rau củ giàu chất chống oxy hóa, bao gồm rutin, quercetin và gallic acid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa và sự hình thành khối u ác tính. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các chiết xuất từ Atiso có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu.

Hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, Atiso là người bạn đồng hành lý tưởng nhờ đặc tính ít calo nhưng lại giàu chất xơ giúp no lâu. Bên cạnh đó, khả năng thanh lọc cơ thể và lợi tiểu của Atiso giúp giảm tình trạng tích nước, mang lại vóc dáng thon gọn hơn. Việc loại bỏ độc tố từ bên trong cũng giúp cải thiện sắc tố da, làm mờ vết thâm và mang lại làn da sáng khỏe, tràn đầy sức sống.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn