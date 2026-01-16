5 loại hoa mang 'vận rủi', không nên trưng trong nhà dịp năm mới

Hoa cúc nói chung tượng trưng cho sự trường thọ và thanh cao, nhưng cúc trắng lại thường gắn liền với tang lễ, sự mất mát và chia ly. Ảnh: Happy Flower
Trong đời sống văn hóa Việt Nam, cúc trắng được dùng phổ biến để viếng người đã khuất, thể hiện nỗi buồn và sự tiếc thương. Ảnh: Internet
Vì vậy, việc trưng hoa cúc trắng trong nhà ngày đầu năm dễ bị xem là không mang lại khí vượng, thậm chí còn đem đến cảm giác u buồn, không phù hợp với không khí sum vầy, vui tươi của năm mới. Ảnh: FLoLi
Hoa phù dung nổi tiếng với vẻ đẹp mong manh, “sớm nở tối tàn”, thường chỉ rực rỡ trong một ngày. Đặc điểm này khiến hoa trở thành biểu tượng của sự ngắn ngủi, phù du, không bền vững. Ảnh: Internet
Trong khi năm mới là thời điểm mọi người mong cầu sự ổn định, lâu dài và phát triển, hoa phù dung lại mang ý nghĩa trái ngược, dễ bị xem là điềm không lành. Ảnh: Flosa
Hoa dâm bụt dễ trồng, màu sắc rực rỡ nhưng không được đánh giá cao về mặt phong thủy. Dân gian cho rằng, hoa dâm bụt mang nhiều âm khí, không phù hợp để chiêu tài, hút lộc đầu năm. Ảnh: Internet
Ngoài ra, hoa dâm bụt có đặc điểm nở nhanh, tàn nhanh, dễ rụng cánh, tượng trưng cho sự chóng vánh, không bền lâu. Do đó, nhiều người kiêng trưng hoa dâm bụt trong nhà, đặc biệt là vào dịp năm mới. Ảnh: Internet
Hoa nhài có hương thơm dễ chịu, vẻ ngoài thanh khiết, nhưng trong phong thủy, hoa nhài mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tinh thần. Ảnh: Internet
Vì vậy, nhiều gia đình không chọn hoa nhài để trưng trong nhà vào dịp đầu năm. Ảnh: May Flower
Hoa giả, hoa khô hoặc hoa héo cũng là điều tối kỵ trong ngày Tết. Hoa héo úa tượng trưng cho sự suy tàn, hao hụt sinh khí, còn hoa giả, hoa khô bị cho là thiếu sức sống, không mang năng lượng tích cực. Ảnh: Internet
Việc trưng những loại hoa này trong nhà ngày đầu năm dễ khiến không gian trở nên nặng nề, kém may mắn theo quan niệm phong thủy. Ảnh: Internet *Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.
