Ô tô tải chở xe máy ra Hà Nội bốc cháy trên cao tốc

Tối 26-2, tin từ UBND phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ việc ô tô tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường.

Xe tải cùng nhiều xe máy trên thùng bốc cháy dữ dội tại cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ 31 phút tại Km324+400 tuyến cao tốc Bắc - Nam hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 29H-842.29 do lái xe Trương Văn Trọng (SN 1988, ngụ xã Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An điều khiển, trên thùng xe chở nhiều xe máy ra Hà Nội, khi lưu thông đến đoạn km trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều xe chuyên dụng và người tới hiện trường dập lửa.

Nhiều xe máy cháy trơ khung trên thùng xe tải

Mặc dù đám cháy đã được khống chế, không có thiệt hại về người, tuy nhiên ô tô tải gần như đã bị cháy rụi, nhiều xe máy trên thùng ô tô cũng cháy trơ khung.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động