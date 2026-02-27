Bước chân lạc lối của thiếu phụ vướng vào vòng lao lý

Trượt dài trong "vòng xoáy" ma túy

Phan Thị Thu Hà, SN 1977, sinh ra và lớn lên ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Đến tuổi trưởng thành, Hà ra Nghệ An lập nghiệp nhưng sớm "bập" vào ma túy. Bản án đầu tiên mà Phan Thị Thu Hà phải nhận là 27 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2003.

Từ người nghiện ngập, Hà lún sâu vào việc mua bán ma túy. Đó cũng là lý do khiến thiếu phụ này tiếp tục nhận bản án 30 tháng tù sau khi ra trại không lâu. Bảng thành tích bất hảo của Hà vẫn chưa dừng lại khi vào năm 2008, Phan Thị Thu Hà bị TAND Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) xử phạt 8 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phan Thị Thu Hà và Phạm Hoàng Châu tại phiên toà.

Trong thời gian chấp hành án tại trại giam Đồng Sơn, Phan Thị Thu Hà quen biết người đàn ông ở Nghệ An tên Hà (không rõ nhân thân). Tháng 4/2025, sau khi ra tù, hai bên gặp nhau. Thu Hà nói với bạn tù cũ có nguồn ma túy, ai cần mua thì liên hệ.

Ngày 18/5/2025, khi Phan Thị Thu Hà đang ở Hà Nội thì người đàn ông tên Hà liên lạc nói "có khách cần mua 5 lượng ma túy đá". Do trước đó, Hà từng nhiều lần mua ma túy của Dũng (không rõ nhân thân) để sử dụng nên thiếu phụ này tiếp tục hỏi mối quen và được báo giá 170 triệu đồng. Sau đó, Phan Thị Thu Hà báo lại cho khách giá 200 triệu đồng, nhưng bên mua xin bớt 10 triệu đồng.

Hai ngày sau, Hà nhận ma túy từ Dũng rồi bắt xe về Nghệ An để bán. Trên đường về, người phụ nữ này liên lạc với người bạn quen biết từ trước là Phạm Hoàng Châu, SN 1985, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nhờ đón và cất hộp sữa bên trong giấu ma túy. Lúc này, Châu chưa biết bên trong có ma túy. Chập tối cùng ngày, Hà gọi điện nhờ Châu đưa "hộp sữa" đến một nhà nghỉ tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để bán cho khách.

Khi biết bên trong là ma túy, Châu sợ nên từ chối. Tuy nhiên, khi được Hà hứa hẹn sẽ cho thêm tiền, Châu đồng ý và đưa ma túy đến điểm hẹn. Đêm khuya hôm đó, khi Phan Thị Thu Hà đi đến khu vực nhà nghỉ, gần chỗ Châu để ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này Phan Thị Thu Hà và Phạm Hoàng Châu đều phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 486 gam ma túy. Với hành vi phạm tội trên, hai bị cáo Phan Thị Thu Hà và Phạm Hoàng Châu vừa bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cái giá phải trả

Trước bục khai báo, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hà thừa nhận từng nhiều lần vào tù, hiểu rõ những quy định của pháp luật nhưng biện minh vì hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định nên buôn bán ma túy.

Bị cáo này khai, do nghiện nên từng ra Hà Nội gặp Dũng mua ma túy để sử dụng. Tuy nhiên, Hà khai không biết rõ nhân thân của đối tượng bán ma túy đó. Trong lần buôn ma túy này, vì chưa có tiền nên Hà xin khất nợ và được bên bán đồng ý. Tuy nhiên, khi chưa kịp bán lại ma túy thì bị công an bắt giữ.

Nữ bị cáo bật khóc khi nhắc đến người thân, con cái. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, hôn nhân đã tan vỡ, con cái không ai chăm sóc. Giờ đây khi đã có tuổi, bị cáo lại thêm lần nữa vào tù nên luôn cảm thấy có lỗi với người thân, con cái.

Phan Thị Thu Hà 20 năm tù, bị cáo Phạm Hoàng Châu 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng hầu tòa, bị cáo Châu nhiều lần rơi nước mắt, thể hiện sự hối lỗi vì phút tham nhất thời. Là bị cáo từng có một tiền án vì ma túy, do đó Châu rất hiểu rõ những quy định của pháp luật về các tội danh liên quan đến ma túy. Do đó, khi biết Hà nhờ mình đi bán ma túy, bị cáo vì sợ nên từ chối. Tuy nhiên, trước lời hứa "sẽ cho thêm tiền công" của Hà mà Châu đồng ý đi và bị bắt. Để rồi giờ đây, cả hai bị cáo phải hầu tòa, đối diện với bản án của pháp luật.

Theo đại diện VKSND tỉnh Nghệ An thực hành quyền công tố tại tòa, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội. Với khối lượng chất ma túy thu giữ được, tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải có mức hình phạt phù hợp, thể hiện tính nghiêm khắc của pháp luật và góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong cộng đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Hà 20 năm tù, bị cáo Phạm Hoàng Châu 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tuổi trẻ vì lối sống buông thả, Phan Thị Thu Hà đã "bán" cả thanh xuân của mình cho ma túy. Đến khi đã có tuổi, Hà lại tiếp tục phạm tội để rồi lại trả giá cho sai lầm của mình bằng bản án 20 năm tù. Đó là cái giá mà bị cáo phải trả cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

