6 việc nên làm trước khi ngủ để sáng dậy tóc vẫn mềm mượt

Không ít người dành nhiều công sức chăm sóc tóc vào ban ngày, từ dưỡng ẩm, ủ tóc đến bảo vệ tóc khỏi nhiệt, nhưng lại quên rằng ban đêm mới là khoảng thời gian mái tóc dễ tổn thương nhất. Khi bạn chìm vào giấc ngủ, tóc vẫn liên tục chuyển động theo từng lần trở mình, cọ xát với gối, chăn và bề mặt giường trong nhiều giờ liền. Những va chạm tưởng chừng nhỏ này lại âm thầm làm lớp biểu bì tóc bị xáo trộn, khiến sợi tóc mất dần độ ẩm và trở nên thô ráp hơn.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Vì vậy, không khó hiểu khi nhiều người thức dậy với mái tóc rối bù, khô xơ dù tối hôm trước vẫn còn mềm mượt. Nếu tình trạng này lặp lại trong thời gian dài, tóc không chỉ mất độ bóng tự nhiên mà còn dễ chẻ ngọn, gãy rụng và khó phục hồi, nhất là với tóc dài, tóc uốn nhuộm hoặc tóc yếu sẵn.

Chải tóc trước khi ngủ để giảm rối, tăng độ bóng

Một vài phút chải tóc nhẹ nhàng giúp gỡ rối, đồng thời phân bổ dầu tự nhiên từ da đầu xuống thân và ngọn tóc. Điều này giúp tóc mềm hơn và ít bị xù vào buổi sáng.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Nên chọn lược răng thưa hoặc lược gỗ, chải từ ngọn lên để hạn chế kéo đứt sợi tóc.

Tránh ngủ khi tóc còn ẩm

Tóc ướt là trạng thái yếu nhất của sợi tóc. Khi ngủ trong tình trạng này, tóc dễ bị gập, rối và gãy do ma sát. Ngoài ra, độ ẩm còn khiến da đầu bí bách, dễ sinh gàu hoặc nấm.

Nếu gội muộn, hãy sấy khô ít nhất 80 - 90% trước khi lên giường.

Thoa một lớp dầu dưỡng mỏng trước khi ngủ

Một lượng nhỏ dầu dưỡng hoặc serum giúp “khóa ẩm” cho tóc suốt đêm. Chỉ cần 1–2 giọt dầu argan, dầu dừa hoặc serum dưỡng tóc thoa vào phần thân và ngọn là đủ để tóc mềm và bóng hơn vào sáng hôm sau.

Tránh bôi sát chân tóc nếu da đầu dễ bết.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Buộc tóc lỏng để hạn chế ma sát

Để tóc xõa hoàn toàn khi ngủ có thể khiến tóc rối nặng, đặc biệt với tóc dài. Tuy nhiên, buộc quá chặt lại gây gãy rụng.

Giải pháp tốt nhất là tết tóc lỏng, buộc đuôi ngựa thấp hoặc búi thấp bằng dây vải mềm để giảm ma sát và giữ tóc gọn gàng.

Ưu tiên vỏ gối lụa hoặc satin

Chất liệu vỏ gối ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng tóc sau khi ngủ dậy. Cotton hút ẩm mạnh, dễ làm tóc khô và xù. Trong khi đó, lụa hoặc satin có bề mặt trơn, giúp giảm ma sát và giữ độ ẩm tự nhiên cho tóc.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Đây là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt với tóc nhuộm hoặc tóc uốn.

Dưỡng da đầu nhẹ nhàng vào buổi tối

Ban đêm là thời điểm da đầu thư giãn và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Massage nhẹ với tinh dầu bưởi, dầu dừa hoặc tonic dưỡng tóc 2–3 lần mỗi tuần giúp nuôi dưỡng chân tóc, hỗ trợ giảm gãy rụng và kích thích mọc tóc.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Động tác massage nhẹ còn giúp thư giãn, ngủ sâu hơn.

Ngoài các bước chăm sóc trước khi ngủ, bạn cũng nên hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt, uống đủ nước và bổ sung dưỡng chất cần thiết như biotin, kẽm hoặc omega-3. Một mái tóc khỏe không đến từ sản phẩm đắt tiền mà từ thói quen chăm sóc đều đặn mỗi ngày.

Chỉ cần vài phút chuẩn bị trước khi ngủ, bạn đã có thể thức dậy với mái tóc mềm mại, ít rối và dễ tạo kiểu hơn một thay đổi nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn cho diện mạo mỗi sáng.

Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn