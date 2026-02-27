Nữ ca sĩ 44 tuổi vừa sinh con, đầu năm bị đồng nghiệp hỏi có muốn đẻ nữa không

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng các nghệ sĩ hải ngoại như Trizzie Phương Trinh, Nguyễn Hồng Nhung, Lưu Nga - mẹ Bằng Kiều… đã có buổi gặp gỡ đầu năm tại nhà hàng của Trizzie Phương Trinh.

Thúy Nga nói: "Hôm nay hội nghệ sĩ chúng tôi đang ở nhà hàng chị Trizzie Phương Trinh để ăn tiệc đầu năm, ngày nào cũng có tiệc, tiệc hết từ nhà nọ sang nhà kia.

Nguyễn Hồng Nhung

Tôi đến trễ nên mọi người đã ăn uống ê hề, no nê cả rồi, tôi tới thấy con cá chỉ còn mỗi bộ xương".

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung dù mới sinh con năm ngoái ở tuổi 44 nhưng vẫn xinh đẹp, trẻ trung, lấy lại vóc dáng thon gọn một cách nhanh chóng và chạy show liên tục, giữ vững vị trí một trong những ca sĩ đắt show nhất hải ngoại.

Thúy Nga vừa thấy Nguyễn Hồng Nhung đã phải thốt lên: "Năm nay Nguyễn Hồng Nhung đắt show quá, chạy show cả Tết giờ mới thấy mặt.

Tôi thích cái khoảnh khắc mới đầu năm Nguyễn Hồng Nhung đã trả nợ tôi. Thùng nhãn của tôi Nguyễn Hồng Nhung ăn cả năm, giờ mới trả tiền.

Năm mới tôi chúc Nguyễn Hồng Nhung luôn tươi vui, nhiều show. Nguyễn Hồng Nhung có muốn đẻ nữa không để tôi chúc luôn.

Trizzie Phương Trinh và mẹ Bằng Kiều

Nguyễn Hồng Nhung nhăn mặt đáp: "Mới đầu năm bà đã hỏi tôi một câu không muốn trả lời, đang vui cái khựng ngang".

Thúy Nga phải chúc lại: "Thế năm nay chúc Nguyễn Hồng Nhung được khán giả yêu thương, nhiều show và không sinh nở nữa".

Nguyễn Hồng Nhung còn nhắc Thúy Nga: "Hỏi nốt chị Trizzie Phương Trinh xem chị ấy có đẻ nữa không đi".

Thúy Nga nhận định: "Chị Trizzie thì không cần hỏi vì chị ấy bây giờ theo con đường thiền tịnh, đam mê pickle ball và đi show New Wave Tour. Chị ấy dốc hết thanh xuân cho hội nghệ sĩ rồi".

Tiếp đó, Thúy Nga quay sang nghệ sĩ Lưu Nga mẹ Bằng Kiều. Dù đã ở tuổi U90 nhưng nghệ sĩ Lưu Nga vẫn rất khỏe mạnh và toát lên sự quý phái, giàu có. Thúy Nga thốt lên: "Bà nội thì năm nào cũng như năm nào, luôn đeo ngọc trai, túi LV đầy người".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt