Bên trong Bảo tàng đạo Mẫu ngày Tết của NSƯT Xuân Hinh

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Xuân Hinh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Ảnh: FBNV
Gần Tết Nguyên đán, "vua hài đất Bắc" đăng ảnh bên trong cơ ngơi chuẩn bị đón xuân. Ảnh: FBNV
Trong đó, nam nghệ sĩ khoe gốc đào mới mua và vườn cây mờ trong sương sớm. Ảnh: FBNV
Nét đẹp cổ kính của ngôi nhà mang đến dấu ấn rất riêng. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi của nghệ sĩ Xuân Hinh rộng hơn 5000m² ở ngoại thành Hà Nội. Ảnh: FBNV
Nam nghệ sĩ từng giới thiệu nơi này là Bảo tàng Đạo Mẫu, là công trình văn hóa tâm linh lưu giữ tinh hoa tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ. Ảnh: FBNV
Toàn bộ khuôn viên được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, với mái ngói cong, cột gỗ lim, sân gạch đỏ và những khu vườn bao quanh xanh mát. Ảnh: FBNV
Xuân Hinh đã dành toàn bộ số tiền tích cóp được trong hơn 40 năm đi diễn của mình để xây dựng nên công trình này. Ảnh: FBNV
Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ, mang đậm hơi thở của thời gian và tinh thần gìn giữ giá trị xưa cũ. Ảnh: FBNV
Bên trong, biệt phủ được chia thành nhiều gian nhỏ, mỗi khu vực đều có công năng riêng và được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ảnh: FBNV
