Xôn xao clip cô gái Hàn Quốc uốn éo phản cảm trước nhiều quân nhân

Màn trình diễn gây sốc MXH Hàn Quốc.

Ngày 24/2, đoạn video ghi lại màn trình diễn của một nữ ca sĩ trong môi trường quân đội ở Hàn Quốc gây bùng nổ xã hội, hút 4,5 triệu lượt xem trên Threads. Phần lớn bình luận là chỉ trích, cho rằng cô nàng trình diễn phản cảm và gợi dục, theo Kbizoom.

Tài khoản đăng clip là của ca sĩ người Hàn Quốc sinh năm 1988, có biệt danh Godggul. Cô còn có trang Instagram thu hút 101.000 người theo dõi.

Trong video, nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc áo croptop và váy ngắn. Buổi biểu diễn diễn ra ở một không gian mở, không có sân khấu hay sự phân tách rõ ràng giữa người biểu diễn và khán giả.

Đáng chú ý, ca sĩ này có nhiều động tác vũ đạo như bò trên mặt đất và twerking (lắc hông), được thực hiện ngay trước mặt các quân nhân ở cự ly rất gần. Góc quay cận cảnh, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả khiến hình ảnh đặc biệt nhạy cảm.

Ở phần caption, Godggul viết: "Tôi không quan trọng lắm chuyện có sân khấu hay không, nhưng ngồi xem ở hàng đầu thế này bạn thấy ổn chứ".

Khi video viral khắp mạng xã hội, dân mạng đã chỉ trích vì quá phản cảm: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?", "Tại sao lại biểu diễn kiểu này trong môi trường quân đội?".

Godggul thường xuyên biểu diễn ở các nhạc hội, trong các sự kiện của quân đội. Ảnh: godggul/Instagram.

Theo một số thông tin được chia sẻ, màn trình diễn này đã diễn ra từ vài năm trước nhưng đến nay mới được chính chủ đăng tải.

Video không chỉ gây sốc khắp các diễn đàn ở Hàn Quốc mà còn lan truyền ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan hay Việt Nam, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Godggul được biết đến là ca sĩ, influencer trên mạng xã hội, hiện sống ở Seoul (Hàn Quốc). Cô có chiều cao 1,70 m. Cô từng theo học Trung học Nghệ thuật Daejeon và tốt nghiệp cử nhân Đại học Sungkyunkwan.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn