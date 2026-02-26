Khám phá biệt thự nghỉ dưỡng 1.200m2 giữa trung tâm Hải Phòng

Mới đây, kênh YouTube NhaF giới thiệu căn villa nghỉ dưỡng tọa lạc trên khu đất rộng 1.200m2 tại trung tâm thành phố Hải Phòng. Ảnh chụp màn hình
Mang tinh thần nghỉ dưỡng, thiết kế bên ngoài công trình khá thông thoáng, sử dụng nhiều cửa kính. Ảnh chụp màn hình
Mặt ngoài căn nhà có những đường nét vuông vắn, khối hình được xếp có chủ đích. Ảnh chụp màn hình
Mặt trước và mặt sau ngôi nhà là khoảng sân vườn, hai bên là lối đi riêng. Ảnh chụp màn hình
Phía sau nhà còn có một hồ bơi lớn, mang đến cảm giác như ở gần biển. Ảnh chụp màn hình
Sân vườn phía sau là thảm cỏ và hàng dừa xanh mướt. Ảnh chụp màn hình
Bên trong nhà, không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và phòng ăn được bố trí cùng một trục dọc giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng kết nối với nhau. Ảnh chụp màn hình
Phòng khách sử dụng nhiều cửa kính lớn lấy ánh sáng và bao quát không gian bên ngoài. Ảnh chụp màn hình
Phòng bếp mang tông màu nâu gỗ chủ đạo và be của đá nung kết. Ảnh chụp màn hình
Tầng 2 gồm 3 phòng ngủ, trong đó, phòng ngủ master được bố trí ở vị trí đẹp nhất. Ảnh chụp màn hình
Phòng tắm với đầy đủ nội thất hiện đại. Ảnh chụp màn hình
