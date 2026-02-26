Bàn giao nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại lễ bàn giao - Ảnh: TUẤN NAM

Bàn giao toàn bộ chức trách, nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nội dung bàn giao là toàn bộ chức trách, nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và công tác 1389.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tướng Võ Minh Lương cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu trong 5 năm qua.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã tham mưu, thực hiện sửa đổi quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt.

Nhận bàn giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng lĩnh vực mình phụ trách.

Các cơ quan tăng cường trao đổi nghiệp vụ, tham mưu xây dựng pháp luật, nghiên cứu thật sâu, thật kỹ các vấn đề liên quan đến pháp luật để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn những đóng góp của Thượng tướng Võ Minh Lương trong công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, lực lượng phòng chống tội phạm của Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển thời gian qua và mong muốn Thượng tướng Võ Minh Lương có thêm những ý kiến đóng góp để các ngành chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu bàn giao công việc - Ảnh: HOÀNG HIỀN

Bàn giao nhiệm vụ công tác kỹ thuật giữa hai Thứ trưởng

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác kỹ thuật giữa hai Thứ trưởng là Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Phát biểu bàn giao công việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của công tác kỹ thuật đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, ngành kỹ thuật tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú ý xây dựng, hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho đội ngũ chuyên môn.

Đẩy mạnh đầu tư hệ thống nhà máy, trạm xưởng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các cấp; tăng cường nghiên cứu cải tiến, nâng cao tính năng chiến - kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Chú trọng làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, đặc biệt là đối với các Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân. Tích cực nghiên cứu lý luận bảo đảm kỹ thuật cho các hình thức tác chiến và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành kỹ thuật.

Nhận bàn giao công việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh những đóng góp hết sức quan trọng của Thượng tướng Lê Huy Vịnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn quân, đồng thời thể hiện quyết tâm cùng toàn ngành kỹ thuật phát huy kết quả đã đạt được, triển khai toàn diện, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ