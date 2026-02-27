Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Sở Y tế Nghệ An

Tại mỗi nơi đến, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những thành tích, cống hiến của ngành y trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân và lực lượng vũ trang cũng như trong phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, mong muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ y tế tiếp tục nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phối hợp tốt với lực lượng Công an hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó…

Chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Trong không khí phấn khởi của Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm và chúc mừng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp từ các đơn vị Công an tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn