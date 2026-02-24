Biệt thự của mỹ nhân tuổi Ngọ được mệnh danh 'ngọc nữ màn ảnh Việt'

Diễm My 9X sinh năm 1990 (tuổi Canh Ngọ) nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Cùng với Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh" nổi tiếng của showbiz Việt. Ảnh: Elle