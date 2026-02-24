Biệt thự của mỹ nhân tuổi Ngọ được mệnh danh 'ngọc nữ màn ảnh Việt'

Diễm My 9X sinh năm 1990 (tuổi Canh Ngọ) nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Cùng với Nhã Phương và Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh" nổi tiếng của showbiz Việt. Ảnh: Elle
Sau đám cưới với doanh nhân thành đạt, vợ chồng Diễm My 9X sống trong căn biệt thự do bố mẹ chồng nữ diễn viên tặng vào dịp đám cưới của cặp đôi. Ảnh: Facebook
Biệt thự của vợ chồng Diễm My 9X gồm 2 tầng, tọa lạc tại TP HCM. Ảnh: Facebook
Vợ chồng Diễm My 9X chọn phong cách thiết kế đương đại, tạo cho ngôi nhà những mảng không gian mở, thoáng và lấy được ánh sáng tự nhiên. Ảnh: chụp màn hình
Phong cách thiết kế này cũng tạo cho ngôi nhà có sự mềm mại, uyển chuyển. Ảnh: chụp màn hình
Phòng khách thiết kế nhiều cửa sổ. Ảnh: chụp màn hình
Khu bếp nhỏ gọn, ấm cúng của Diễm My 9X. Ảnh: chụp màn hình
Bên trong biệt thự còn có hầm chứa rượu vang đặc biệt. Ảnh: chụp màn hình
Phòng tắm hiện đại với gam màu trắng sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Lối đi nhỏ bên hông nhà được bao phủ bởi hàng cây nhiệt đới cao vút, tạo cảm giác như lạc vào một khu vườn yên tĩnh giữa phố thị. Ảnh chụp màn hình
Ngày Tết, biệt thự của vợ chồng Diễm My ngập sắc vàng của hoa mai. Ảnh: FBNV
Diễm My 9X bên chồng và con trai mùng 1 Tết. Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn