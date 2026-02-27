Rơi xuống hầm nước thải, bé trai được người đàn ông cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Ngày 26/2, thông tin từ UBND xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết nhờ phát hiện và xử lý sơ cứu ban đầu bé trai SN 2025 bị rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo thuộc tổ 3, ấp 4 đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, đang được tiếp tục chữa trị trong bệnh viện.

Hình ảnh anh Duy kiên trì sơ cứu kéo bé trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trước đó vào chiều 25/2, do người nhà trông coi sơ suất, bé trai hơn 1 tuổi bị rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo của gia đình. Khi phát hiện và đưa lên bờ bé trai đã tím tái, ngưng thở. Người nhà đau xót khóc lóc thảm thiết.

Lúc này anh Nguyễn Hoàng Duy (SN 1997, hàng xóm) đang làm việc vội chạy ra và yêu cầu mọi người tránh xa bé trai để không khí thoáng đãng. Anh Duy tiếp cận bé trai liên tục thực hiện động tác sơ cấp cứu, ép tim, hà hơi thổi ngạt. Sau gần 30 phút kiên trì sơ cứu anh Duy đã kéo sinh mạng của bé trai từ cửa tử trở về.

Khi thấy bé trai đã cử động, mọi người nhanh chóng chuyển bé vào bệnh viện cấp cứu. ​Cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của anh Duy, đại diện ban quản lý ấp 4 và gia đình cháu bé đã trực tiếp gửi lời cảm ơn sâu sắc. Anh được coi như người đã "sinh” ra cháu lần thứ hai.

