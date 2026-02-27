Hàng nghìn du khách đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở Nghệ An dịp đầu xuân

Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ kết tinh, hội tụ những phẩm chất, trí tuệ, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung là một bản thiên anh hùng ca bất diệt. Ông tên thuở nhỏ là Hồ Thơm (1753-1792), sinh ra tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ; gốc là họ Hồ, quê quán ở huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An.

Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Quang Trung-Nguyễn Huệ, phong trào nông dân Tây Sơn đã lật đổ chế độ phong kiến Trịnh-Nguyễn, đánh tan giặc Xiêm, giặc Thanh xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất của đất nước.

Sau khi đại thắng quân Thanh - một trong những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, Hoàng đế Quang Trung quyết định dời đô về Nghệ An, xây dựng cung phủ lâu dài tại Phượng Hoàng Trung Đô. Rất tiếc khi thành Phượng Hoàng vừa xây xong, kế hoạch dời đô còn dang dở thì Hoàng đế đột ngột qua đời.

Với lòng tự hào dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Nguyễn Huệ là kẻ phi thường/ Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu/ Ông đà chí cả mưu cao/ Dân ta lại biết cùng nhau một lòng/ Cho nên Tàu dẫu làm hung/ Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà”.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, để tỏ lòng biết ơn vị Anh hùng áo vải dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra quyết định ngày 23/7/2004 xây dựng Đền thờ Vua Quang Trung tại địa phận khối 2, phường Trung Đô, thành phố Vinh (nay là phường Trường Vinh). Công trình được khánh thành vào ngày 7/5/2008.

Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Danh thắng cấp quốc gia Phượng Hoàng Trung Đô và Đền thờ Hoàng đế Quang Trung cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đã có khoảng 17.400 lượt du khách, người dân đến đền chiêm bái.

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung được xây dựng trên đỉnh thứ 2 của núi Dũng Quyết.

Đền thờ là điểm đến quen thuộc của người dân, du khách hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đây là công trình văn hóa tâm linh uy nghi, mang nhiều nét huyền bí.

Cách cổng chính khoảng 10m, hai bên khu vực ra vào, nhà chức trách đúc hàng chục bức tượng thần hộ pháp, với hàm ý để canh giữ đền.

Hai khẩu thần công được đúc bằng đồng đặt trước nghi môn.

Hiện vật được trưng bày tại ngôi đền.

Các thanh kiếm cổ mà binh lính thời Tây Sơn sử dụng để đánh trận, nay đã rỉ sét, được đặt trên tấm vải đỏ để bảo quản.

Người dân, du khách ở nhiều lứa tuổi đến đền dâng hương.

Hằng năm, đền có 2 dịp lễ trọng là ngày 29 tháng 7 âm lịch, là ngày giỗ của Hoàng đế Quang Trung và ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, là ngày Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Bia khắc ghi công trạng Vua Quang Trung.

Đông đảo người dân và du khách thập phương đến đền dâng hương.

Người dân, du khách xin sớ cầu an đầu năm.

Với quầy hàng tự giác, du khách tự mua hàng và bỏ tiền vào thùng, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những ai đã một lần ghé chân về đây.

Đứng trên địa phận ngôi đền, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố Vinh, núi Hồng, sông Lam hữu tình...

Du khách cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung chiêm bái, du xuân.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Nhân dân