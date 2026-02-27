3 người đàn ông "chia nhau" 20 năm tù liên quan tới pháo nổ

Sáng 26-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo gồm: Đoàn Công Sơn (SN 1986; ngụ xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa); Lê Hữu Hùng (SN 1991; ngụ xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Minh (SN 1982; ngụ phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội "Mua bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ".

3 người đàn ông chia nhau 20 năm tù về tội buôn bán, tàng trữ pháo nổ

Cáo trạng truy tố thể hiện, ngày 3-1, Đoàn Công Sơn đã vào Quảng Trị, mua của Võ Minh 88 hộp pháo nổ (nặng 172,8 kg). Cũng trong ngày, Sơn còn mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 36 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng là 63,9 kg. Mục đích của Sơn mua pháo nổ về bán kiếm lời trong dịp Tết 2026.

Khi Sơn đang vận chuyển số pháo trên về xã Quảng Bình thì bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.

Quá trình điều tra, công an xác định ngày 28-12-2025, Sơn đã bán cho Lê Hữu Hùng 18 hộp pháo hoa nổ có khối lượng là 14,5 kg. Hùng khai nhận, đã nổ 10 hộp, 8 hộp còn lại đang cất giấu trong nhà để sử dụng dần.

Với hành vi trên, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Đoàn Công Sơn 10 năm, 6 tháng tù; Võ Minh 9 năm tù về tội "mua bán hàng cấm"; Lê Hữu Hùng 12 tháng tù tội "tàng trữ hàng cấm".

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động