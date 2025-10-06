Loại cây là biểu tượng của sự may mắn, sung túc: Từ gốc tới ngọn đều được dùng làm thuốc quý

Trong phong thủy, cây sung được xem là biểu tượng của sự sung túc, no đủ và thịnh vượng. Tên gọi “sung” mang ý nghĩa tốt lành, gợi đến cuộc sống “sung mãn” về cả tiền tài lẫn sức khỏe.

Trong phong thủy, cây sung được xem là biểu tượng của sự sung túc, no đủ và thịnh vượng (Ảnh: Tạp chí Việt Nam Hương Sắc).

Sung được xếp vào bộ cây Tứ Linh (Đa - Sung - Sanh - Si) và bộ Tam Đa “Sung (phúc) - Lộc Vừng (lộc) – Thiên Tuế (thọ)”. Người Việt tin rằng trồng sung trước nhà hay đặt chậu sung cảnh trong không gian sống sẽ giúp hút tiền tài, chiêu tài lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Vào đầu năm mới, người dân cũng thường lấy sung để bày mâm ngũ quả với mong muốn có một năm mới sung túc.

Không chỉ mang ý nghĩa cát lành trong phong thủy, cây sung còn được xem là vị thuốc quý trong y học. Đặc biệt, toàn bộ các bộ phận của cây sung, từ lá, quả, nhựa,... đều có tác dụng làm thuốc.

Cây sung - Vị thuốc quý toàn năng

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, toàn bộ các bộ phận của cây sung đều có tác dụng hỗ trị điều trị nhiều loại bệnh như các bệnh về đường tiêu hóa, ung thư, đau đầu,... Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã xác nhận những tác dụng này.

Lá sung

Lá sung (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Bệnh viện Vinmec, lá sung trong Đông y được xem là vị thuốc quý với nhiều công dụng cho sức khỏe. Lá sung có nốt được xem là tốt hơn những lá bình thường. Các nốt phồng do sâu P. syllidae ký sinh. Tuy nhiên, khi nốt sần to lên, sâu sẽ bỏ đi. Trong nốt sần cũng không có trứng hay sâu ký sinh còn sót lại.

Lá sung có tính mát, vị ngọt hơi chát, giúp thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, giảm đau, bồi bổ cho người ốm và hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ giàu chất xơ, lá sung giúp kiểm soát cân nặng, giảm táo bón và tốt cho dạ dày.

Một số nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất lá sung có thể giảm đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh gan và có tác dụng kháng u, góp phần ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, ăn lá sung sống còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu.

Quả sung

Quả sung (Ảnh minh họa).

Quả sung còn có những tên gọi khác như thiên sinh tử, phẩm tiên quả, văn tiên quả,... Quả mọc từ gốc tới ngọn, thành từng chùm trên thân cây.

Theo y học cổ truyền, quả sung có vị ngọt, tính bình, giúp tăng cường tiêu hóa, giải độc, tiêu viêm và hỗ trợ trị các bệnh đường ruột, trĩ, viêm họng hay mụn nhọt. Nghiên cứu hiện đại cho thấy quả sung chứa nhiều chất dinh dưỡng, acid hữu cơ và nhựa mủ có khả năng ức chế tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, đường tiêu hóa và hạch bạch huyết.

Ngoài ra, quả sung còn giúp giảm căng thẳng thần kinh, cải thiện tinh thần và được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian để chữa trĩ, khản tiếng hay sa trực tràng.

Một số bộ phận khác của cây sung

Nhựa sung được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh nhức đầu và một số bệnh ngoài da như chốc, nhọt. Nhựa sung kết hợp với mật ong còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh hen.

Trong khi đó, vỏ thân cây sung được dùng để hỗ trợ điều trị tắc tia sữa, viêm tuyến vú, sốt rét, tê thấp và kích thích tiết nhiều sữa cho phụ nữ sau sinh.

Món chay lạ miệng từ quả sung

Món sung nếp kho tương (Ảnh: ifarmer).

Thông thường, quả sung được dùng để muối xổi, làm dưa góp hoặc kho cùng thịt. Nhưng sung kho tương là một món chay độc đáo, lạ miệng nhưng cũng rất tốn cơm. Dưới đây là hướng dẫn làm món ăn này.

Nguyên liệu:

200g sung nếp (chọn sung nếp non để món ăn mềm, bùi)

4 muỗng canh nước tương

1- 2 thìa đường (tùy khẩu vị)

1 củ hành tím băm nhỏ

1/2 thìa cà phê hạt nêm chay hoặc gia vị

2 thìa muối trắng

2 trái ớt tươi

1 muỗng canh dầu thực vật

Cách làm món sung kho tương nếp

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch sung, cắt bỏ cuống, gọt vỏ rồi ngâm với nước muối loãng khoảng 30–40 phút để bớt chát và nhựa. Sau đó rửa lại, để ráo.

Ớt bỏ hạt, thái lát xéo.

Hành tím bóc vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Chế biến

Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào, phi thơm hành tím.

Thêm nước tương, đường, muối, hạt nêm và ớt, khuấy đều.

Đổ vào nồi khoảng 200ml nước, đun sôi nhỏ lửa rồi cho sung vào kho.

Kho sung liu riu lửa khoảng 20 phút, tắt bếp để nguội, sau đó đun lại thêm 10 phút cho đến khi nước sệt, sung thấm đều gia vị.

Món sung nếp kho tương có màu nâu óng, vị mặn ngọt hài hòa, sung mềm mà vẫn giữ độ bùi nhẹ. Ăn cùng cơm nóng hoặc cháo trắng đều rất đưa cơm.

Tác giả: Lam Chi (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn