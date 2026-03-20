4 cây trồng trước cửa 'hút tài lộc' mạnh hơn kim tiền

Cây thoi tơ Thiểm Tây là một trong những loài cây cảnh đặc trưng của tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), thường được trồng trước cổng những gia đình khá giả. Ảnh: imseeds
Loài cây này gây ấn tượng bởi dáng vẻ mềm mại cùng khả năng chuyển màu linh hoạt theo từng giai đoạn sinh trưởng. Ảnh: imseeds
Trong phong thủy, cây thoi tơ được xem là biểu tượng của sự may mắn liên tục và tài lộc bền vững. Người Trung Quốc tin rằng việc trồng cây trước cửa giúp thu hút vượng khí, giữ lại nguồn năng lượng tích cực và hạn chế hao tài tán lộc. Ảnh: imseeds
Phượng tím được ưa chuộng nhờ sắc hoa hiếm gặp. Vào mùa nở rộ, toàn bộ tán cây được phủ kín bởi gam tím xanh dịu nhẹ, mang lại cảm giác mát lành. Ảnh: Tiền phong
Không chỉ đẹp về hình thức, phượng tím còn được xem là loại cây có khả năng cân bằng năng lượng trong phong thủy. Ảnh: Vietnamnet
Sắc tím vốn tượng trưng cho sự hài hòa, thư thái và ổn định, vì vậy việc trồng cây trước nhà giúp mang lại cảm giác dễ chịu. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Trong quan niệm truyền thống, hoa hải đường được xem là biểu tượng của phú quý, giàu sang và sự viên mãn. Ảnh: Space T
Trồng hoa hải đường trước cửa không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn được tin rằng giúp thu hút tài lộc, đem lại cuộc sống đủ đầy và ngày càng thịnh vượng cho gia chủ. Ảnh: FPTShop
Đặc biệt sau mùa hoa, cây có thể kết những quả nhỏ, tượng trưng cho thành quả và “trái ngọt” sau quá trình nỗ lực. Điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa phong thủy, khiến hải đường còn đại diện cho sự phát triển bền vững và cuộc sống ngày càng khởi sắc. Ảnh: Internet
Theo quan niệm của phong thủy, sự biến đổi màu sắc theo từng giai đoạn trong ngày của hoa phù dung được xem là biểu tượng cho quá trình phát triển, chuyển mình và không ngừng vươn lên. Ảnh: Internet
Do vậy, nhiều người tin rằng việc trồng cây trước cửa nhà sẽ giúp lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần thúc đẩy sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống. Ảnh: Internet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn