Những lỗi nấu ăn tưởng nhỏ nhưng âm thầm ảnh hưởng sức khỏe cả gia đình

Không rửa tay trước khi chế biến

Rửa tay là bước cơ bản nhưng thường bị bỏ qua. Việc không làm sạch tay trước khi nấu có thể khiến vi khuẩn từ tay xâm nhập vào thực phẩm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như tiêu chảy, kiết lỵ. Các chuyên gia khuyến cáo nên rửa tay với xà phòng ít nhất 20 giây trước khi chế biến món ăn.

Dùng chung thớt cho thực phẩm sống và chín

Sử dụng cùng một thớt cho thịt sống và thực phẩm ăn liền là nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm chéo. Vi khuẩn từ thực phẩm tươi sống có thể bám sang đồ ăn đã chín hoặc rau sống, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng.

Bảo quản thức ăn thừa sai cách

Để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu (trên 2 giờ) tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Thức ăn sau khi nấu nên được bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 3-4 ngày để hạn chế nguy cơ ngộ độc.

Nấu ăn không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn cần tuân thủ những nguyên tắc an toàn thực phẩm

Nêm quá nhiều muối

Việc lạm dụng muối trong chế biến có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là với người cao huyết áp. Ăn mặn kéo dài còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Lạm dụng món chiên rán

Các món chiên thường hấp dẫn nhưng không nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn. Quá trình chiên ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các chất không có lợi cho cơ thể. Thay vào đó, nên ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh hơn như hấp, luộc hoặc dùng nồi chiên không dầu.

Dùng quá nhiều dầu mỡ

Việc “ước lượng bằng mắt” dễ khiến lượng dầu sử dụng vượt mức cần thiết. Tiêu thụ quá nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, có thể làm tăng nguy cơ béo phì, xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Nấu rau quá kỹ

Rau củ nếu nấu quá lâu sẽ mất đi phần lớn vitamin và khoáng chất. Không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng, việc nấu quá chín còn khiến rau bị mềm nhũn, kém hấp dẫn.

Không kiểm tra độ tươi của thịt

Việc lựa chọn nguyên liệu không đảm bảo có thể dẫn đến nhiều rủi ro. Thịt để lâu thường đổi màu, có mùi lạ và dễ nhiễm vi khuẩn. Sử dụng thực phẩm không tươi có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc.

Rã đông thực phẩm không đúng cách

Rã đông thịt ở nhiệt độ phòng là thói quen phổ biến nhưng không an toàn. Cách tốt nhất là rã đông trong ngăn mát tủ lạnh để hạn chế vi khuẩn phát triển và tránh lây nhiễm sang các thực phẩm khác.

Cài đặt nhiệt độ tủ lạnh không phù hợp

Nhiệt độ bảo quản đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thực phẩm tươi lâu. Tủ lạnh nên được duy trì ở mức khoảng 4°C hoặc thấp hơn để ức chế sự phát triển của vi khuẩn, giúp thực phẩm không bị hư hỏng.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn