9 bí quyết phong thủy Ngũ Hành biến không gian sống thành 'tổ ấm vượng khí'

Phong thủy bắt nguồn từ tự nhiên và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Trong phong thủy nhà ở mọi vật đều có thể quy về năm yếu tố cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.

Hiểu rõ sự tương sinh – tương khắc của Ngũ Hành là nền tảng để tạo nên phong thủy tốt, giúp cân bằng âm dương, ổn định khí chất và thúc đẩy thịnh vượng. Theo chuyên gia phong thủy Trương Minh (Phong Thủy Vương Hạo Vân) khi áp dụng đúng, Ngũ Hành có thể giảm thiểu khủng hoảng, mang lại tài lộc và may mắn.

Dưới đây là 9 mẹo phong thủy Ngũ Hành trong trang trí nhà cửa để thu hút vận may.

Tránh dùng màu đỏ khi trang trí gác mái hoặc nhà song lập

Phần trên của ngôi nhà (gác xép, tầng cao, nhà song lập) thuộc hành Kim. Do đó, khu vực này không nên dùng màu đỏ, nếu không Hỏa sẽ khắc Kim, gây ảnh hưởng đến sức khỏe phổi và sự nghiệp, đặc biệt với người làm tài chính, thương mại điện tử hoặc công nghệ.

Giải pháp đơn giản là trang trí bằng màu vàng (hành Thổ). Thổ sinh Kim, giúp cân bằng năng lượng và mang đến sự hỗ trợ trong công việc.

Tránh treo đồ xanh lá và vàng trên cửa màu đất

Cửa màu đất thuộc hành Thổ. Treo đồ xanh lá sẽ tạo thế Mộc khắc Thổ, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đồ kim loại cũng không phù hợp vì Thổ sinh Kim, dễ làm suy yếu năng lượng Thổ.

Cửa màu đen (hành Thủy) hợp với trang trí kim loại (Kim sinh Thủy).

Tuy nhiên, cần tránh trang trí xanh lá hoặc đỏ trên cửa màu đen (như vòng hoa Noel) vì dễ làm hao hụt năng lượng, khiến vận mệnh trì trệ.

Không đặt tủ lạnh cạnh bếp

Tủ lạnh thuộc Kim, còn bếp thuộc Hỏa. Đặt chúng cạnh nhau sẽ gây xung khắc, ảnh hưởng tài chính và dễ làm thiết bị hỏng hóc. Tốt nhất nên đặt tủ lạnh gần bồn rửa.

Người mệnh Kim mở tủ lạnh thường xuyên sẽ tăng vận may.

Người mệnh Kim và Thủy giữ nước uống mát trong tủ lạnh sẽ cải thiện sự nghiệp và tài lộc.

Dùng màu xanh lá để hóa giải bếp và bồn rửa xung khắc

Trong phong thủy, nước (bồn rửa) và lửa (bếp) không nên gần nhau, nếu không dễ gây mâu thuẫn vợ chồng và rạn nứt hôn nhân.

Giải pháp: Dùng Mộc (màu xanh lá cây) để trung hòa bằng cách lót thảm xanh giữa bồn rửa và bếp; dùng tạp dề, găng tay, gạch ốp màu xanh lá.

Theo nguyên lý: Thủy sinh Mộc – Mộc sinh Hỏa, gia đình sẽ hòa thuận hơn.

Đặt cây xanh ở hướng Đông hoặc Bắc

Hướng Đông (Mộc): cây xanh giúp tăng sự gắn kết gia đình.

Hướng Bắc (Thủy): Thủy sinh Mộc, rất lợi cho người mệnh Thủy.

Ngược lại, không đặt cây xanh ở hướng Tây (Kim khắc Mộc).

Không đặt cây ở trung tâm nhà (Mộc khắc Thổ), dễ cản trở sự nghiệp.

Nếu buộc phải đặt cây ở giữa nhà, hãy dùng thảm đỏ hoặc ruy băng đỏ buộc quanh cây để biến khắc thành sinh.

Dùng đệm đỏ hoặc trắng cho sofa màu nâu

Ghế sofa thường màu nâu (hành Thổ). Có thể dùng đệm đỏ (Hỏa sinh Thổ) và đệm trắng (Thổ sinh Kim). Điều này giúp ổn định cảm xúc, duy trì hòa khí gia đình. Tránh dùng đệm xanh lá trên sofa nâu vì dễ gây bất ổn tình cảm.

Trang trí phòng tắm bằng màu vàng, xanh lá và đỏ

Phòng tắm thường nhiều màu trắng (Kim sinh Thủy). Để hạn chế năng lượng Thủy gây mùi hôi, có thể:

Dùng màu vàng (Thổ) để kiềm chế.

Dùng xanh lá (Mộc) để thoát nước.

Dùng màu đỏ (Hỏa) để tiêu hao nước.

Kết hợp ba màu này sẽ giảm mùi khó chịu, bảo vệ vận khí ngôi nhà.

Đặt máy tính và thiết bị điện tử ở hướng Đông

Thiết bị điện tử thuộc Hỏa, nên đặt ở hướng Đông để tăng năng lượng Hỏa, có lợi cho người làm công nghệ, nhà hàng, chiếu sáng, sân khấu. Tránh đặt ở hướng Bắc (Thủy khắc Hỏa), dễ gây hỏng hóc và cản trở sự nghiệp.

Dùng gối màu xanh lam để ngủ ngon

Theo phong thủy, đầu người thuộc hành Mộc. Đặt gối hoặc vỏ gối màu xanh lam (hành Thủy) sẽ giúp tinh thần thư giãn, dễ ngủ, mang lại may mắn.

Lưu ý, không đặt vật dụng kim loại gần đầu giường (như loa, đèn kim loại) vì dễ gây nhiễu sóng não, ảnh hưởng đến giấc ngủ và tài vận.

Phong thủy Ngũ Hành không chỉ là triết lý cổ xưa mà còn có tính ứng dụng cao trong đời sống hiện đại. Với 9 mẹo phong thủy trang trí nhà cửa trên, gia chủ có thể cân bằng năng lượng, tăng tài lộc, củng cố sự nghiệp và mang đến hòa khí cho gia đình.

