Ông Đỗ Hữu Huy làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (trái) và bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh - trao quyết định, hoa chúc mừng cho ông Đỗ Hữu Huy - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 20-3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định ông Đỗ Hữu Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy - giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành kiện toàn chức danh chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian chờ kiện toàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao bà Hồ Nguyên Thảo - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Đảng ủy UBND tỉnh giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh có biến động về nhân sự chủ chốt, việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả.

Theo kế hoạch, ngày 30-3, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kỳ họp để bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu, giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Hữu Huy - Ảnh: TRUNG TÂN

Đánh giá ông Đỗ Hữu Huy là cán bộ Trung ương luân chuyển, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kinh tế, ông Triết bày tỏ tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh sẽ phát huy năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu tập thể Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết kiến nghị, tạo động lực phát triển. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời cho biết nhận thức rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khi tỉnh đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển.

Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu nhận nhiệm vụ ở vai trò mới - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông nhấn mạnh Đảng ủy UBND tỉnh giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển, nên hiệu quả hoạt động của Đảng ủy sẽ tác động trực tiếp đến kết quả điều hành chung.

Vì vậy, ông xác định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững nguyên tắc đoàn kết, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời đổi mới tư duy, phương thức làm việc theo hướng quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tập thể thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Hữu Huy - Ảnh: TRUNG TÂN

Tân Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cho biết sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, điều hành; đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh nỗ lực hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và nhân dân", ông Huy nói.

Tác giả: Trung Tân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ