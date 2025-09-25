3 loại cây phong thủy hút tiền vào như nước

Trong phong thủy, cây xanh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, làm đẹp không gian sống mà còn được xem là “bùa may mắn” giúp thu hút tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Việc lựa chọn đúng loại cây và bố trí hợp lý sẽ góp phần mang lại năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Cùng tham khảo một số loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng để thu hút may mắn và tài lộc.

Ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì được xem là loài cây phong thủy mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, ngũ gia bì có ý nghĩa chiêu tài, hút lộc, đồng thời giúp gia chủ giữ vững tài khí, tránh tình trạng tiền bạc thất thoát.

Đặt cây ở phòng khách hoặc nơi làm việc giúp gia chủ thêm tự tin, gặp nhiều cơ hội tốt, thuận lợi trong làm ăn và sự nghiệp phát triển bền vững.

Trầu bà vàng

Trầu bà vàng có khả năng hấp thụ formaldehyde và nhiều khí độc hại phát tán từ sơn tường, gỗ ép hay đồ nội thất mới. Với đặc tính dễ leo, dễ chăm sóc, trầu bà vàng thích hợp cho những gia chủ bận rộn.

Trong phong thủy, trầu bà vàng tượng trưng cho sự thăng tiến và tài lộc dồi dào. Người ta tin rằng trồng cây trầu bà vàng sẽ giúp con đường sự nghiệp thuận lợi, làm ăn phát đạt.

Lan quân tử

Lan quân tử là một trong những loài cây phong thủy được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp thanh tao và ý nghĩa tốt lành. Khi trồng trong nhà, lan quân tử tượng trưng cho sự cao quý, thịnh vượng và may mắn.

Theo phong thủy, cây giúp thu hút tài lộc, mang lại sự hanh thông trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp.

Hoa lan quân tử nở vào mùa đông – thời điểm khan hiếm hoa – nên được xem là biểu tượng của nghị lực, kiên trì và may mắn bất ngờ. Đặt lan quân tử ở phòng khách hoặc gần cửa sổ còn giúp cân bằng năng lượng, tạo không gian sang trọng và tràn đầy sức sống.

