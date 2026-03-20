Chị chú rể bị chỉ trích 'giật spotlight' em dâu trong đám cưới

Bức hình viral trên mạng xã hội vì chị gái chú rể (áo trắng đứng giữa) bị cho là chiếm hết sự chú ý của em dâu và em trai.

Mới đây, Lệ Đặng (sống tại Hà Nội) đăng tải bộ ảnh trong tiệc ăn hỏi của em trai bất ngờ gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô "giật spotlight" (sự chú ý) của cô dâu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lệ Đặng cho biết cô không nghĩ bộ ảnh lại viral và nhận nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Tuy nhiên, cô không quá ngạc nhiên vì mạng xã hội luôn có cả ý kiến tích cực lẫn tiêu cực.

Trước nghi vấn cố tình "lấn át" cô dâu, Lệ Đặng cho rằng điều này không đúng. "Em trai và em dâu đều còn rất trẻ, tính cách đơn giản, không thích cầu kỳ. Tôi có nhắc em trai chỉn chu hơn nhưng em ấy không thích", cô bày tỏ.

Lệ Đặng cho rằng mối quan hệ giữa cô và em dâu rất tốt, không có chuyện cố tình "lấn át" em.

Theo lời Lệ Đặng, cô dâu cũng không có thói quen chỉnh sửa hình ảnh. Có lẽ vì chỉ là lễ ăn hỏi, các em của cô không quá chú trọng trang phục hay trang điểm.

Lệ Đặng cho biết thêm do đảm nhận vai trò bê lễ, cô muốn xuất hiện chỉn chu trong ngày trọng đại. "Tôi chỉ mong muốn bản thân đẹp và gọn gàng trước nhà gái", cô chia sẻ.

Giải thích về bức ảnh đứng giữa cô dâu và chú rể gây tranh cãi, Lệ Đặng cho hay đó là tình huống do nhiếp ảnh gia sắp xếp khi đoàn nhà trai tiến vào. Thợ chụp ảnh bảo cô dâu chú rể đứng cạnh, nhưng trong bức đó cô cũng chủ động lùi ra sau một chút để hai em đứng lên trên.

Nói về mối quan hệ với em trai và em dâu, Lệ Đặng cho biết cả 3 khá thân thiết. Dù sống xa nhau, họ thường xuyên gọi điện và nhắn tin trò chuyện.

"Tôi rất thương và quý em dâu. Hai chị em thường nói chuyện, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp. Không có chuyện tôi muốn nổi bật hơn em dâu", cô gái khẳng định.

