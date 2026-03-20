Tính năng khiến Tinder trở nên nguy hiểm

Việc tìm kiếm “một nửa” hiện nay trở nên đặc biệt nguy hiểm khi ứng dụng hẹn hò Tinder giới thiệu tính năng mới mang tên Camera Roll Scan (tạm dịch: “quét thư viện ảnh”). Công nghệ này cho phép ứng dụng truy cập toàn bộ thư viện ảnh trên iPhone để phân tích “gu” của người dùng, từ đó gợi ý kết nối phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến trên Internet bày tỏ sự nghi ngại, cho rằng đây là một hình thức xâm phạm dữ liệu cá nhân được “ngụy trang” dưới hình thức công cụ mai mối. Đây là bước tiến mới của AI, song bị chỉ trích vì can thiệp vào trải nghiệm con người, khiến đời sống trở nên kém tự nhiên hơn.

“Một tính năng giám sát được Tinder gọi là ‘bài kiểm tra tính cách’. Thư viện ảnh là dữ liệu riêng tư nhất trên điện thoại”, một người dùng viết trên mạng xã hội. Người này cho rằng việc “phân tích vibe” thực chất là cách huấn luyện mô hình hành vi dựa trên ảnh cá nhân.

Một ý kiến khác nhận định: “AI quét ảnh cá nhân để phân tích tâm lý. Bạn không tìm tình yêu, bạn đang huấn luyện thuật toán bằng dữ liệu riêng tư của mình”.

Tính năng mới của Tinder bị cho là có khả năng xâm phạm dữ liệu cá nhân thông qua thư viện ảnh của người dùng. Ảnh minh hoạ: conttonbro studio/Pexels.

Trước những lo ngại này, Tinder khẳng định mục tiêu của tính năng không phải xâm phạm đời sống riêng tư hay thu thập toàn bộ ảnh người dùng về máy chủ. Theo nền tảng, công cụ chỉ chọn lọc một số ảnh liên quan để xử lý tạm thời, nhằm tạo ra Photo Insights - các mô tả ngắn về sở thích, tính cách hoặc lối sống dựa trên hình ảnh.

“Photo Insights là những mô tả ngắn được tạo ra bằng cách phân tích các mẫu trong thư viện ảnh. Khi người dùng đồng ý, chúng tôi phân tích ảnh để xác định các chủ đề chính, giúp cá nhân hóa trải nghiệm và tăng khả năng kết nối”, đại diện Tinder cho biết.

Quy trình này bao gồm việc AI quét chất lượng và nội dung ảnh, sau đó tạm thời tải một số hình lên máy chủ để phân tích. Dựa trên kết quả, hệ thống sẽ đề xuất những bức ảnh thể hiện rõ nhất cá tính của người dùng.

Tinder nhấn mạnh rằng người dùng vẫn có quyền quyết định đăng tải ảnh nào lên hồ sơ cá nhân. Ứng dụng sẽ không tự ý thêm ảnh nếu không có sự đồng ý. Các ảnh không được sử dụng sẽ bị xóa khỏi hệ thống trong vòng 90 ngày, dù có thể vẫn được phân tích để cải thiện tính năng.

Ngoài ra, người dùng có thể chụp selfie hoặc sử dụng ảnh hồ sơ để tạo dữ liệu sinh trắc học, giúp nhận diện các ảnh có mặt họ trong thư viện. Tinder cho biết toàn bộ quá trình này diễn ra trên thiết bị, không lưu trữ hay thu thập.

Ứng dụng sẽ xóa hình sau khi kết thúc sử dụng. Dù vậy, nhiều người vẫn hoài nghi trước những cam kết này.

“Cả thư viện bao gồm mọi bức hình, ảnh chụp màn hình, meme lưu lúc 2h sáng,.. Họ nói là quá trình này được thực hiện để hiểu ‘vibe’ của bạn. Nhưng với các công ty công nghệ, ‘vibe’ thường đồng nghĩa với dữ liệu”, một người dùng viết.

Một ý kiến khác lo ngại: “Ảnh riêng tư của bạn sẽ bị rò rỉ vào một ngày nào đó”.

Một số người còn cho rằng Tinder không thực sự muốn giúp người dùng tìm bạn đời, bởi điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ ngừng sử dụng ứng dụng.

Nhiều ý kiến đồng tình rằng các công ty công nghệ ngày càng công khai hơn trong việc thu thập dữ liệu. Các đơn vị này thoải mái ra mắt những tính năng mà người dùng biết rõ mục đích thực sự phía sau.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: znews.vn