Tin vui bất ngờ cho những ai đợi iPhone 18 Pro

Theo các nguồn tin, Apple có thể trì hoãn việc ra mắt iPhone 18 và iPhone Air 2 đến năm 2027, tập trung nhiều hơn vào iPhone màn hình gập. Do đó, iPhone 18 Pro sẽ không phải là sản phẩm có nhiều thay đổi về ngoại hình.

Các nguồn tin cho biết, iPhone 18 Pro có thể giữ nguyên thiết kế từ iPhone 17 Pro, bao gồm cả kích thước Dynamic Island. Apple thậm chí sẽ tái sử dụng một số khuôn sản xuất từ thế hệ trước.

Dòng iPhone 17.

Việc không thay đổi thiết kế có thể gây thất vọng với một số người dùng mong đợi sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Tuy nhiên, đây là chiến lược từng được Apple áp dụng khi các mẫu iPhone thường có một thế hệ tập trung vào thiết kế, sau đó là một thế hệ cải tiến hiệu năng.

Trong phân khúc smartphone, Samsung, Xiaomi, Oppo hay Vivo cũng duy trì một thiết kế trong vài năm trước khi thay đổi lớn. Do đó, việc giữ nguyên thiết kế không phải là điều hiếm gặp.

Điểm đáng chú ý của iPhone 18 Pro nằm ở các nâng cấp phần cứng. Thiết bị sẽ sử dụng chip mới sản xuất trên tiến trình 2nm, kết hợp với modem di động thế hệ thứ hai do Apple tự phát triển.

Ngoài ra, dung lượng pin của mẫu iPhone này sẽ tăng so với thế hệ trước, hứa hẹn cải thiện thời gian sử dụng. Camera sẽ được nâng cấp về hệ thống ống kính (optics), giúp cải thiện chất lượng hình ảnh.

iPhone 17 Pro.

Những thay đổi này phù hợp với xu hướng nâng cấp theo từng bước, tập trung vào hiệu năng, thời lượng pin và khả năng chụp ảnh – những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Việc giữ nguyên thiết kế có thể giúp Apple tối ưu chi phí sản xuất, từ đó hạn chế khả năng tăng giá bán. Khi chi phí linh kiện tăng, đây có thể là yếu tố quan trọng đối với người dùng khi lựa chọn nâng cấp thiết bị.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro sẽ phù hợp với những chủ nhân đang sở hữu iPhone 15 Pro hoặc các dòng iPhone cũ hơn. Với nhóm người dùng này, sự khác biệt về hiệu năng, pin và camera có thể đủ lớn để tạo động lực nâng cấp.

Ngược lại, người dùng iPhone 17 Pro có thể không nhận thấy nhiều khác biệt đáng kể.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn