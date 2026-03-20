Uống nước ép cà chua mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và thời điểm “vàng” ít người biết

Lợi ích của nước ép cà chua đối với sức khỏe

Bổ sung chất chống oxy hóa

Nước ép cà chua giàu các chất chống oxy hóa như lycopene và beta-carotene. Những hoạt chất này giúp bảo vệ cơ thể trước tác hại của các gốc tự do, hỗ trợ giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lycopene còn có vai trò bảo vệ tế bào và giảm viêm.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, nước ép cà chua giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện quá trình tiêu hóa và hạn chế táo bón.

Giảm nguy cơ đông máu

Các phytonutrient trong cà chua có khả năng hạn chế sự kết tụ của tiểu cầu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa tình trạng đông máu.

Tăng cường thị lực

Cà chua chứa nhiều dưỡng chất tốt cho mắt như lutein, zeaxanthin, beta-carotene và vitamin C. Những chất này giúp cải thiện thị lực, làm chậm quá trình thoái hóa mắt do tuổi tác.

Làm đẹp da

Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa trong cà chua giúp làn da khỏe mạnh, sáng mịn hơn, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa mụn.

Hỗ trợ giải độc và phòng ngừa bệnh lý

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, nước ép cà chua góp phần hỗ trợ chức năng gan, giúp cơ thể thải độc hiệu quả. Đồng thời, việc hạn chế tổn thương tế bào cũng giúp giảm nguy cơ hình thành các bệnh lý nguy hiểm.

Hỗ trợ giảm cân

Nước ép cà chua ít calo, giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Bên cạnh đó, lycopene còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, góp phần giảm mỡ thừa khi kết hợp với chế độ luyện tập hợp lý.

Nên uống nước ép cà chua khi nào?

Đối tượng nên và không nên sử dụng

Nước ép cà chua phù hợp với người cần bổ sung dinh dưỡng, người lớn tuổi, người đang giảm cân hoặc thường xuyên hút thuốc.

Tuy nhiên, do chứa nhiều axit hữu cơ (axit malic, axit citric), việc lạm dụng có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến trào ngược hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, người mắc bệnh dạ dày nên hạn chế sử dụng.

Thời điểm uống tốt nhất

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, nên uống nước ép cà chua vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều, sau bữa ăn khoảng 2-3 giờ. Đây là thời điểm cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt mà không gây áp lực cho dạ dày.

Không nên uống khi đói hoặc quá muộn trong ngày vì có thể gây đầy bụng, đau bụng, thậm chí buồn nôn do phản ứng của các chất trong cà chua với axit dạ dày.

Một số lưu ý khi sử dụng

Chọn cà chua chín tự nhiên, không dập nát, có nguồn gốc rõ ràng.

Rửa sạch trước khi ép, nên ngâm nước muối để đảm bảo vệ sinh.

Hạn chế sử dụng cà chua xanh vì có thể chứa chất gây độc.

Có thể lọc bỏ hạt để tránh khó tiêu.

Không nên lạm dụng, cần dùng với lượng vừa phải để tránh tác dụng ngược.

Sử dụng nước ép cà chua đúng cách không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV