Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lễ khai giảng năm học 2025 -2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lễ khai giảng năm học 2025 -2026 tại Trường PTTH Dân tộc nội trú Nghệ An

Ngành Giáo dục và Đào tạo – 80 năm rất đỗi tự hào

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

80 năm, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, từ Bộ Quốc gia giáo dục, tới Bộ Giáo dục; từ hai bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đã qua 3 lần cải cách giáo dục lớn, 2 lần đổi mới sâu rộng có tính chất cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, định hướng tư tưởng, đường lối giáo dục của Đảng, toàn ngành đã từng bước xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong giáo dục; đã hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; kiến tạo cơ sở vật chất và hạ tầng giáo dục, từng bước phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giáo dục; phát triển khoa học giáo dục, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá; xây dựng hệ thống sách giáo khoa, giáo trình và học liệu; phát triển các mô hình quản trị giáo dục, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Giáo dục và đào tạo 80 năm qua đã phát triển theo hướng vừa kế thừa truyền thống, vừa hội nhập quốc tế, tạo bản sắc và giá trị riêng của Việt Nam.

80 năm qua, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt, số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu ngón tay, lại đi qua chiều dài mấy chục năm chiến tranh, với chồng chất gian lao khó nhọc… mà tới hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi tới hết bậc trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao. Việt Nam được quốc tế đánh giá là nhóm các nước có nền giáo dục phổ thông tốt trên thế giới. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic trên toàn thế giới. Hiện cả nước có trên 52.000 trường học, đủ không gian học tập cho 26 triệu học sinh, trong đó 65% trường phổ thông đạt chuẩn, nhiều trường học đã khang trang hiện đại. Lực lượng 1,6 triệu nhà giáo được đào tạo bài bản, trong số đó có những nhóm ưu tú không thua kém bất kỳ lực lượng giáo viên nào trên toàn thế giới.

Toàn quốc có 243 trường đại học, hơn 800 trường cao đẳng và trường trung cấp nghề, cả công lập, tư thục và quốc tế; đã có những ngành, những cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 500 trường tốt nhất thế giới, đào tạo hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề mà thế giới có, đóng góp 75% các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế của cả nước. Lực lượng các nhà khoa học cũng đã đông đảo, trong đó có nhiều người giỏi, có nhiều đóng góp trong nước và quốc tế. Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của giáo dục và đào tạo. So với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành Giáo dục còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn… Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy, những gì mà cả nước và ngành Giáo dục đã làm được trong 80 năm qua, đó thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Khai giảng năm học 2025 -2026 được tổ chức trong sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của toàn dân đối với ngành giáo dục và đào tạo. Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Quốc hội có Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; học sinh Mầm non và Phổ thông được miễn và hỗ trợ học phí; 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới được triển khai xây dựng. Nhiều đối tượng được hỗ trợ bữa ăn trưa; các trường học phổ thông tổ chức dạy hai buổi trong ngày; nhiều chính sách mới mang tính đột phá phát triển đội ngũ nhà giáo được pháp điển hóa bằng Luật Nhà giáo cùng nhiều chính sách mới khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng toàn ngành, nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm và bề dày thành tựu 80 năm, đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và tinh thần phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông đất nước, bắt tay vào triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới. Trước tiên, toàn ngành triển khai học tập quán triệt sâu rộng Nghị quyết, thống nhất nhận thức và hành động, ý thức được đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm và cách làm mới, tạo ra khí thế mới, động lực mới…

Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đánh trống khai giảng năm học 2025 – 2026 và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc ngành giáo dục tiếp tục có những bước phát triển đột phá, xứng đáng với truyền thống hiếu học, trọng đạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ôn lại lịch sử 80 năm giáo dục cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, giáo dục và đào tạo càng phải giữ vững vị trí là quốc sách hàng đầu và trở thành động lực then chốt để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong tháng này, Ban Bí thư cũng sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai nghị quyết này. Đây là một trong những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược với những mục tiêu lớn, cụ thể, với những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ, đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam vào dòng chảy của giáo dục thế giới để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo đối với giáo dục, không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại mà cần chỉ đạo, rà soát thực chất, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất quán, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông suốt, ổn định và tiên tiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Chính phủ tăng cường đầu tư, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ, đồng thời kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông và huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho giáo dục. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khuyến khích và lan tỏa phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp trồng người…

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Giáo dục cần tiên phong đổi mới trong tư duy, phương pháp quản trị, xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò.

Trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ cải cách, chỉnh sửa sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt, phát triển quốc gia bằng giáo dục, lấy chất lượng, công bằng, hội nhập, hiệu quả làm thước đo, siết chặt kỷ luật thực thi. Phải đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện. Tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục. Bên cạnh đó, cần chăm lo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, biến công nghệ thành cú hích cho chuyển đổi, đổi mới căn bản, toàn diện. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục; xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời…

Đối với các cháu học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư đề nghị phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập chuẩn mực quốc tế nhưng luôn giữ bản sắc và tâm hồn Việt Nam.

Gửi gắm đến các học sinh, sinh viên, đội ngũ các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước, Tổng Bí thư khẳng định: Đảng ta luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt quyết định tương lai của dân tộc; phải coi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi gia đình và từng người dân hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp trồng người, tương lai của con em chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Với truyền thống hiếu học, với đội ngũ thầy cô tâm huyết, với sự nỗ lực vươn lên của học sinh, sinh viên trong cả nước, cùng sự quan tâm của toàn xã hội, Tổng Bí thư tin tưởng rằng ngành Giáo dục nước ta sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu to lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Nhân dịp này, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

