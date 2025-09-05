Xã miền núi Nghệ An huy động xe tải đưa học sinh vượt suối dự lễ khai giảng

Sáng ngày 5/9, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã miền núi Yên Hoà cho biết: do cầu Văng Ống đang xây dựng, nước khe Chon chảy xiết nên từ 5h sáng cùng ngày, chính quyền xã đã huy động lực lượng, phương tiện tại cầu Văng Ống để hỗ trợ đưa các em học sinh 2 bản Xốp Cốc, bản Tạt bị cô lập đến trường.

Xã Yên Hòa, Nghệ An dùng xe tải đưa học sinh qua suối khai giảng năm học mới. Ảnh: KT.

Bản Tạt, Xốp Cốc là 2 bản xa nhất trên địa bàn xã Yên Hòa (cách trung tâm xã 9-10km) rất khó khăn về giao thông đi lại, thường bị chia cắt khi mùa lũ về. Do ảnh hưởng liên tiếp các cơn bão, mưa lũ kéo dài khiến đường sá sạt lở, nước sông dâng cao ngập cầu tràn Văng Ống gây chia cắt 2 bản trong thời gian dài.

Phụ huynh, học sinh chờ đợi đưa con em qau khe dự lễ khai giảng. Ảnh: KT

“Tình hình trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc đến trường của các em học sinh, đặc biệt ngày khai giảng của 176 em học sinh từ bậc học tiểu học đến THCS.

Để phục vụ lễ khai giảng, từ hôm qua 4/9, Đảng ủy, chính quyền xã đã khẩn trương tìm biện pháp, khơi nắn dòng chảy, huy động các nguồn lực, các loại xe vận chuyển hỗ trợ các cháu học sinh được dự ngày hội đến trường đầy đủ, đúng giờ và đảm bảo an toàn”, ông Đậu Đức Truyền chia sẻ.

Tác giả: Bá Thăng - Duy Ngợi CTV

Nguồn tin: vov.vn