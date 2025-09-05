Gần 1 triệu học sinh Nghệ An dự lễ khai giảng đặc biệt

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), với việc lần đầu tiên 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca vào một thời điểm ở tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Hơn 945.000 gương mặt học sinh Nghệ An háo hức ngày khai trường

Năm học 2025 - 2026 là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và các luật sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; là năm đầu tiên tích hợp triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngành giáo dục Nghệ An tiên phong ưu tiên thực hiện chủ trương về giáo dục trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp: miễn học phí; phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 5 tuổi; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; dạy học tiếng Lào cho học sinh vùng biên giới; thực hiện Luật Nhà giáo.

Ngành giáo dục Nghệ An tiên phong ưu tiên thực hiện chủ trương về giáo dục trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp

Trong đó, tập trung vào 3 nhiệm vụ và 7 giải pháp đột phá, chú trọng vào đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dạy và học; tạo động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Hồng Sơn (xã Lương Sơn, Nghệ An)

Năm học 2024 - 2025, Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục với 7 huy chương khu vực và quốc tế, trong đó có 4 Huy chương Vàng (Toán học, Vật lý quốc tế và châu Á, Hóa học), 3 Huy chương Bạc (Vật lý châu Á, Vật lý châu Âu, Tiếng Nga).

Rạng ngời ánh mắt em thơ ngày khai trường

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Nghệ An xếp thứ 6 toàn quốc với tổng số 96 học sinh đạt giải, trong đó, có 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba, 21 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, năm 2025 là lần đầu tiên trong lịch sử Nghệ An vươn lên dẫn đầu cả nước về điểm trung bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Con số thể hiện sự phát triển đồng đều, bền vững giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà của mảnh đất xứ Nghệ.

