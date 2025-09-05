Niềm vui khai giảng có thể chưa trọn vẹn nhưng luôn cố gắng vì học sinh thân yêu

Giáo viên Trường Tiểu học Châu Thắng (xã Châu Tiến) tất bật dọn dẹp trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Xã Mỹ Lỹ là tâm điểm của sự tàn phá do trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông chia cắt, điện lực và thông tin liên lạc tê liệt. Sau lũ hơn hơn 10 ngày, vẫn còn nhiều thôn, bản bị cô lập, các đoàn cứu trợ phải vượt núi, băng sông vào hỗ trợ

Theo ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, trên địa bàn xã có 5 điểm trường, đều đang rất khó khăn khi bước vào năm học mới. Trong đó, nặng nề nhất là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Mỹ Lý 2 vẫn chưa có trường để học sinh đến trường. Hơn một tuần nay, một số cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đến ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các trường, động viên tinh thần để các trường khắc phục khó khăn, bước vào năm học mới

Thầy Trần Sỹ Hà - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Mỹ Lý 2 chia sẻ, trong đợt lũ tháng 7, toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường bị cuốn trôi. Trước đó, nhà trường có một dãy nhà hai tầng, một dãy nhà gỗ và một dãy nhà cấp 4, tất cả đều bị ngập lụt, hư hỏng, cuốn trôi. Riêng dãy nhà hai tầng, bị ngập mái, gãy cả dầm ngang, nguy cơ sập rất lớn nên trường không dám sử dụng. Khi nước rút, giáo viên nhanh chóng đến trường, nhìn thấy cảnh tan hoang chỉ biết khóc. Mọi người cố vớt vát một ít đồ dùng, thiết bị dạy học, nhưng tất cả đều bị hư hỏng, không dùng được.

Hiện nay, trường chưa có phòng học, chưa có chỗ ăn ở cho học sinh nên các cháu đang về học tại 5 điểm bản. Trường hiện có 202 học sinh, khi có lớp, trường mới tập trung được học sinh. Các giáo viên nhà trường cũng phải xuống tận bản để dạy học, ở chung điểm nhà văn hóa với đội thợ đang xây dựng trường, giáo viên cũng tranh thủ sửa chữa chỗ học ở dưới bản cho các em học sinh. Hiện nay, nhà trường đang được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng, hy vọng sẽ sớm hoàn thành để các cháu có chỗ học ổn định. Ngày mai (5/9) khai giảng, trường sẽ tổ chức chung tại điểm trường mầm non của xã. Dù niềm vui khai giảng chưa trọn vẹn nhưng chúng tôi luôn cố gắng vì học sinh thân yêu.

Dãy nhà ở của giáo viên xã Châu Hoàn xuống cấp sau đợt mưa lũ kéo dài.

10 ngày nay, tất cả giáo viên Trường Tiểu học Châu Thắng (xã Châu Tiến) đều đến trường dọn dẹp, sửa chửa, chỉnh trang, vớt vát lại một số thiết bị, đồ dùng còn dùng được. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các thầy, cô cũng tranh thủ đến trường dọn dẹp cho kịp khai giảng năm học mới. Ngày mai đã ngày khai giảng năm học mới nhưng hôm nay nhà trường vẫn còn thiếu bàn, thiếu ghế. Những ngày qua, chính quyền địa phương, phụ huynh và giáo viên chung tay dọn dẹp, sửa soạn đồ dùng cho năm học mới những nhiều tài sản không thể sửa chữa được.

Cô giáo Trịnh Thị Hằng - Hiệu trưởng Tiểu học Châu Thắng cho biết, cơ sở vật chất trước đó có được là nhờ nhiều năm gây dựng, vun đắp của nhà trường, nhưng sau trận lũ đã bị thiệt hại nặng nề. Giờ đây, nhà trường lại phải huy động mọi nguồn lực để khắc phục nhưng sẽ rất khó khăn, điều kiện dạy học của giáo viên lại thêm vất vả.

Trường mầm non Châu Thắng cũng bị hư hỏng nặng nề sau bão lũ. Qua tổng hợp của nhà trường, chỉ riêng ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhà trường đã bị thiệt hại gần 700 triệu đồng do toàn bộ phòng học, phòng làm việc, nhà bếp bị ngập sau hơn 2 mét khiến nhiều đồ dùng, trang thiết bị điện tử, đường điện bị hư hỏng và phải sửa chữa lại. Ngoài ra, hàng chục thiết bị đồ dùng dạy học khác cũng bị hư hỏng. Cô giáo Nguyễn Thị Tiếp - Hiệu trưởng Trường mầm non Châu Tiến chia sẻ mong muốn trường có một máy lọc nước để tổ chức ăn bán trú cho học sinh, vì máy cũ đã bị hư hỏng.

Các thầy, cô trang trí băng rôn cho lễ khai giảng.

Các trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An trước nay đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nay ảnh hưởng bởi mưa, bão liên tục lại càng khó khăn hơn. Dù điều kiện dạy học xa xôi, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thốn, ngổn ngang sau mưa bão nhưng giáo viên các trường đã gấp rút dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Ngày khai giảng ở vùng lũ có thể chưa trọn vẹn nhưng các thầy cô vẫn đang nỗ lực để có thể ổn định, tươm tất, tạo không khí vui tươi bước vào năm học mới

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã tổng hợp các thiệt hại và đang cố gắng huy động các nguồn lực để cùng các nhà trường khắc phục bão lụt, ưu tiên trước mắt là đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới.

Trước đó, sau cơn bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã kêu gọi được hơn 3 tỷ đồng để ủng hộ các trường khắc phục bão lũ. Tỉnh cũng đã quyết định cấp 50 tỷ đồng để ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trường bị hư hỏng nặng.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: laodongthudo.vn