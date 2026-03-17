Tay tê khi chạm điện thoại đang sạc, khi nào cần lo lắng?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do “dòng điện chạm”. Khi thiết bị điện tử được cắm vào nguồn điện, một lượng dòng điện rất nhỏ có thể rò ra vỏ hoặc bề mặt kim loại của máy. Khi người dùng chạm vào, dòng điện này đi qua cơ thể và tạo cảm giác rung nhẹ hoặc châm chích ở tay.

Cảm giác này thường rõ hơn ở các thiết bị có vỏ kim loại, đặc biệt là laptop. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân đến từ bộ sạc hai chấu - loại adapter phổ biến không có dây nối đất. Khi không có đường dẫn điện xuống đất, một phần điện áp nhỏ có thể tồn tại trên bề mặt thiết bị, khiến người dùng cảm nhận rõ hơn hiện tượng tê tay khi chạm vào.

Ngoài bộ sạc, hệ thống điện trong nhà cũng có thể góp phần gây ra hiện tượng này. Nếu ổ cắm điện không được nối đất đúng cách, hoặc dây điện trong nhà đã cũ, dòng điện rò từ thiết bị có thể dễ dàng tạo ra cảm giác rung nhẹ khi người dùng tiếp xúc với vỏ máy.

Một số yếu tố khác cũng có thể khiến cảm giác này xuất hiện thường xuyên hơn. Chẳng hạn, dây sạc hoặc adapter bị hư hỏng, phụ kiện kết nối như cáp USB hoặc màn hình ngoài bị lỗi, hoặc thiết bị được đặt trên bề mặt kim loại dẫn điện. Môi trường khô hoặc có nhiều tĩnh điện cũng có thể khiến người dùng dễ cảm nhận dòng điện nhỏ này.

Các chuyên gia cho biết trong đa số trường hợp, dòng điện rò này rất nhỏ và nằm trong ngưỡng an toàn nên chỉ gây khó chịu chứ không gây nguy hiểm. Tuy vậy, nếu cảm giác giật điện mạnh, xuất hiện tia lửa, mùi khét hoặc bộ sạc nóng bất thường, người dùng nên ngừng sử dụng ngay và kiểm tra thiết bị.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn an toàn, kiểm tra dây cáp thường xuyên và thay thế nếu có dấu hiệu hư hỏng. Việc sử dụng ổ cắm có hệ thống nối đất cũng giúp giảm đáng kể khả năng xuất hiện dòng điện rò.

Trong bối cảnh điện thoại và laptop ngày càng gắn bó với cuộc sống hằng ngày, việc hiểu rõ những hiện tượng kỹ thuật nhỏ như vậy có thể giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị. Nhìn chung, phần lớn các trường hợp tê tay khi chạm vào thiết bị đang sạc chỉ là một phản ứng vật lý đơn giản, nhưng việc sử dụng nguồn điện và phụ kiện đạt chuẩn vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả người dùng lẫn thiết bị.

Tác giả: Anh Kiệt

Nguồn tin: hanoimoi.vn