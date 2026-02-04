Lãnh đạo tỉnh Bo Ly Khăm Xay chúc Tết tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa, đón tiếp thân tình đoàn đại biểu tỉnh Bo Ly Khăm Xay

Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Bo Ly Khăm Xay

Đ/c Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay chúc tỉnh Nghệ An bước sang năm mới tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các lĩnh vực

Đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Thay mặt Chính quyền, Nhân dân tỉnh Bo Ly Khăm Xay, đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm qua. Qua theo dõi cho thấy Nghệ An dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. An ninh trật tự được giữ vững, kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ sở hạ tầng thay đổi nhanh chóng. Mỗi lần sang thăm lại thấy Nghệ An có thêm nhiều đổi mới, đặc biệt là trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) luôn nằm trong tốp đầu của Việt Nam. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông chúc tỉnh Nghệ An bước sang năm mới tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các lĩnh vực, và mong muốn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Nghệ An và Bo Ly Khăm Xay mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chúc cho sự hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Bo Ly Khăm Xay và Nghệ An sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự được đón tiếp đồng chí Khăm-vẻn Păn-nha-nu-vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh cùng Đoàn đại biểu tỉnh Bo Ly Khăm Xay sang thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc “Xuân Bính Ngọ 2026”.

Chuyến thăm của Đoàn không chỉ mang theo những tình cảm chân thành, ấm áp, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị thủy chung, đoàn kết đặc biệt và gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Nghệ An – Bo Ly Khăm Xay, cũng như giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào anh em.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bo Ly Khăm Xay lần thứ VIII, sự kiện là dấu mốc chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào nói chung và tỉnh Bo Ly Khăm Xay nói riêng. Chúc mừng đồng chí Khăm-vẻn Păn-nha-nu-vông được bầu giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ mới, qua đó thể hiện sự tin cậy sâu sắc của Đảng bộ, Nhân dân, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí trong suốt thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tin tưởng, tỉnh Bo Ly Khăm Xay sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển với niềm tin và khát vọng mới, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra; xây dựng tỉnh Bo Ly Khăm Xay phát triển ổn định, bền vững và thịnh vượng; mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Bo Ly Khăm Xay và Nghệ An sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, hai tỉnh tiếp tục phối hợp, gắn kết giữa các Sở, ngành hai tỉnh để nghiên cứu hợp tác trên các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, phát triển kinh tế… qua đó, góp phần đưa sự phát triển của tỉnh Bo Ly Khăm Xay và tỉnh Nghệ An ngày càng bền vững.

Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bo Ly Khăm Xay và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm

Nhân dịp năm mới và Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh chúc đồng chí Khăm-vẻn Păn-nha-nu-vông cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bo Ly Khăm Xay và toàn thể các đồng chí trong Đoàn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An – Bo Ly Khăm Xay ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền chặt, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân hai tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

