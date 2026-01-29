Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng, khen thưởng đội U19 Sông Lam Nghệ An

Tham dự buổi lễ có ông Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, lãnh đạo CLB SLNA và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu đoàn kết, ý chí vượt khó cùng sự nỗ lực không ngừng của Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội U19 SLNA. Đồng chí khẳng định, chức vô địch là kết quả xứng đáng cho quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ của công tác đào tạo trẻ, đồng thời là niềm tự hào của thể thao Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cầu thủ trẻ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, chuẩn bị hành trang vững vàng cho chặng đường phát triển tiếp theo, đóng góp cho bóng đá tỉnh nhà và quốc gia.

Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An quyết định thưởng 468 triệu đồng cho Đội U19 SLNA nhằm ghi nhận thành tích vô địch Giải U19 Quốc gia. Bên cạnh đó, Ban tổ chức và các nhà tài trợ cũng trao nhiều phần thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, trong đó có danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới của giải đấu.

Thay mặt lãnh đạo CLB SLNA, Tổng Giám đốc Hồ Lê Đức bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan cùng người hâm mộ. Ông nhấn mạnh, chức vô địch lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực lớn cho Trung tâm đào tạo trẻ SLNA trong việc tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống bóng đá xứ Nghệ.

Trước đó, Đội U19 SLNA đã tổ chức dâng hương, dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thể hiện lòng tri ân và quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đây là chức vô địch U19 Quốc gia lần thứ 6 của Sông Lam Nghệ An, đánh dấu cột mốc quan trọng sau nhiều năm nỗ lực xây dựng và phát triển lực lượng trẻ.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: vhttdl.nghean.gov.vn