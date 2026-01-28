Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí và trao giải báo chí Búa liềm vàng năm 2025

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân – một hoạt động được tỉnh Nghệ An tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đây không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những thành quả trong một năm của hoạt động báo chí, mà còn là không gian đối thoại cởi mở, thẳng thắn giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ những người làm báo, qua đó cùng nhìn lại một năm đã qua và tiếp thêm niềm tin, động lực cho chặng đường phía trước.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Minh Ngọc phát biểu

Năm qua, cùng với cả nước, báo chí Nghệ An đã đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đi qua và lan tỏa mạnh mẽ các sự kiện, hoạt động, vấn đề nóng hổi của đời sống chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, tạo dấu ấn riêng trong dòng chảy báo chí chung của cả nước.

Thay mặt cho hơn 400 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và gần 80 Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Minh Ngọc – Tổng Biên tập Báo và PTTH Nghệ An cho biết: Hoạt động báo chí ngày càng gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi sự cạnh tranh khốc liệt của truyền thông mới, mạng xã hội. Cùng với đó, trong năm qua, các cơ quan báo chí, các nhà báo phóng viên từ Trung ương đến địa phương lại chính là đối tượng phải chịu rất nhiều tác động và biến động của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy. Nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, chi phí lớn trong khí đó, nguồn nhân lực và nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo sụt giảm và buộc phải cắt giảm. Hàng chục tờ báo, tạp chí đã phải đóng cửa, hàng nghìn người làm báo trong cả nước trong đó có Nghệ An, đã phải dừng lại đam mê với sự nghiệp làm báo. Trong bối cảnh đó, báo chí Nghệ An vẫn vừa hành quân, vừa sắp hàng, bằng tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, bằng nỗ lực sáng tạo và dấn thân để cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền và nhân dân vượt lên gian khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian gần đây, những người làm báo trên quê hương Bác Hồ cảm nhận được những luồng gió mới trong tư duy, tầm nhìn và những chủ trương, quyết sách rất mạnh mẽ, mới mẻ, sáng tạo và một tinh thần đoàn kết, hợp lực rất cao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đồng chí đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo định hướng toàn diện, sâu sát trong công tác thông tin, truyền thông; tiếp tục nâng cao hiệu quả của Quy chế người phát ngôn, tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính thống cho báo chí theo đúng tinh thần của Luật báo chí sửa đổi năm 2025 mới được quốc hội thông qua. Đồng thời, có ý kiến chỉ đạo để xem xét trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân lãnh đạo cơ quan đơn vị cố tình cản trở, gây khó cho hoạt động báo chí, hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy, ngại tiếp xúc với báo chí, thậm chí coi thường dư luận.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ về cơ chế chính sách, về nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực để báo chí trên địa bàn có đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những đóng góp tích cực, toàn diện của các cơ quan báo chí cùng với sự phát triển của Nghệ An trong một năm đầy khó khăn nhưng đã vượt qua với những kết quả đáng tự hào.

Bám sát “hơi thở cuộc sống” báo chí đã phản ánh sinh động thực tiễn sự phát triển của tỉnh; cổ vũ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên trong toàn xã hội. Đặc biệt, báo chí đã phát huy rõ vai trò là “kênh giám sát xã hội” quan trọng trong phản ánh những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn trong quản lý nhà nước, những bức xúc chính đáng của Nhân dân, từ đó giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh, hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành, gắn bó với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Trong đó, tiên phong đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rõ, thuyết phục để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX đi vào cuộc sống. Chuyển tải khát vọng phát triển của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần cống hiến ngay từ những tháng đầu năm. “Các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong toàn tỉnh phải có tinh thần cách mạng, tinh thần đó phải được đặt lên trên hết, trước hết, phải thực sự là ngọn cờ dẫn dắt, truyền cảm hứng sáng tạo, cổ vũ tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội, tạo động lực tinh thần to lớn, bền bỉ để cùng tỉnh nhà vững bước trên hành trình kiến tạo trong kỷ nguyên mới” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ.

Để báo chí thực sự đồng hành hiệu quả cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm trong công tác phối hợp với báo chí. Nhất là cần chủ động, kịp thời, minh bạch trong cung cấp thông tin; giải trình, làm rõ, tiếp thu phản ánh của báo chí trên tinh thần cầu thị, xây dựng, để tự soi, tự sửa, hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý.

*/ Cũng trong chiều nay, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ trao giải “Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2025”; đồng thời phát động hưởng ứng giải Báo chí “Búa liềm vàng” toàn quốc lần thứ XI và Giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An” năm 2026.

Giải Báo chí Búa Liềm Vàng - Nghệ An năm 2025 có 285 tác phẩm dự thi ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí– số lượng cao nhất từ trước đến nay. Qua 2 vòng thẩm định, chấm điểm, Hội đồng xét giải đã thống nhất lựa chọn chọn 57 tác phẩm xuất sắc để trao giải với 6 giải A, 12 giải B, 17 giải C và 22 giải Khuyến khích.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự và trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao giải A cho các tác giả

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao giải B cho các tác giả

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam trao giải C cho các tác giả

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi trao thưởng cho các đơn vị và tác giả có chuyên đề xuất sắc

Phó Chủ tịch UBND Thái Văn Thành và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh trao giải Khuyến khích

06 giải A, giải Búa liềm vàng năm 2025, gồm: Loại hình Truyền hình: - Phóng sự tài liệu: Một phép thử, nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thế Toản - Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An. - 11 tập Phóng sự: Chiến dịch mùa Xuân - Hành trình toàn thắng, nhóm tác giả Hoa Mơ, Hoàng Hiếu, Thái Dương, Sỹ Đạt, Chu Quý, Thành Trung, Thanh Nga, Hoàng Yến, Phúc Hữu, Đức Thiện - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Loại hình Phát thanh: Chương trình phát thanh tổng hợp: Nghệ An vượt tiến độ xóa nhà tạm - Khi ý Đảng lòng dân hòa chung một nhịp; nhóm tác giả Phương Thúy- Ngọc Hà- Thanh Long-Thu Hiền - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Loại hình Báo in: - Phóng sự chuyên đề: Tinh gọn bộ máy: Không thể chậm trễ, không thể nửa vời, nhóm tác giả Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Bùi Thị Lê, Nguyễn Thị Mai Hoa - Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. - Tạp chí: Tinh gọn bộ máy chính trị - yêu cầu tất yếu trong những thời điểm có tính bước ngoặt, tác giả Trần Thị Thúy - Trường Chính trị tỉnh Nghệ An Loại hình Báo điện tử: Phóng sự chuyên đề: Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân, nhóm tác giả Ngô Đức Chuyên, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Hữu Quân - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn