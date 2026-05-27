Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Quý Linh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN; lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Nghệ An đã tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS gắn với điều kiện thực tiễn, lợi thế phát triển và yêu cầu quản lý của địa phương.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Võ Trọng Phú báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Các nhiệm vụ Trung ương giao, nhiệm vụ đặc thù của tỉnh được bóc tách đưa lên hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ của tỉnh (bcnq57.nghean.gov.vn). Nhiệm vụ/chỉ tiêu được phân quyền cho các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, thực hiện, báo cáo trực tuyến. Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, ĐMST, CĐS, CCHC và Đề án 06 tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương do người đứng đầu làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thể hiện quyết tâm của người đứng đầu địa phương trong thực thi nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, hoạt động KHCN và ĐMST trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hình thành các sản phẩm, công nghệ, nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Một số sản phẩm, công nghệ, nền tảng tiêu biểu đã được nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và từng bước thương mại hóa trên địa bàn tỉnh gồm: Các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; các nền tảng chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước; các sản phẩm công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp…

Nghệ An xác định nhiệm vụ đột phá về KHCN tập trung vào các lĩnh vực như: Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; ứng dụng công nghệ trong chế biến sâu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển hệ sinh thái ĐMST và thị trường khoa KHCN; nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ kinh tế biển, dược liệu và kinh tế tuần hoàn.

Trên cơ sở các kết quả đạt được về ĐMST trong thời gian qua, năm 2026, tỉnh Nghệ An sẽ hình thành Trung tâm ĐMST, lấy Đại học Vinh làm nòng cốt. Dự kiến ra mắt Trung tâm trong tháng 6/2026. Đây sẽ là động lực chính về ĐMST dựa trên mô hình liên kết 3 nhà: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả các cơn bão của năm 2025 và tổ chức chỉnh trang, bó gọn 250km cáp viễn thông. Hoàn thành việc rà soát vùng lõm sóng theo chỉ đạo của Bộ KH&CN. Phát triển bổ sung các trạm BTS 5G dạng cột tự đứng thân thiện với môi trường (cột Pole) đã được phê duyệt trong năm 2025 để mở rộng vùng phủ sóng. Triển khai Kế hoạch phát triển 5G và IoT trong các khu công nghiệp. Năm 2026, tỉnh hoàn thành phủ sóng 5G và triển khai các hạ tầng IoT căn theo kế hoạch…

Về nền tảng số quốc gia, dùng chung, tỉnh Nghệ An duy trì đầy đủ các hệ thống thông tin quốc gia do Trung ương triển khai. Đối với các hệ thống thông tin do tỉnh đầu tư được vận hành ổn định, bảo đảm an toàn thông tin.

Về cơ sở dữ liệu quốc gia hiện đang được Công an tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời theo tiến độ Trung ương giao, được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh triển khai thuộc top đầu cả nước.

Về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai dịch vụ công trực tuyến, đến nay, toàn tỉnh đã công khai 2.161 TTHC; 100% TTHC được tái cấu trúc quy trình, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ đầu năm, tỉnh đã tiếp nhận 401.784 hồ sơ, trong đó có 378.831 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 97,39%; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 96,49%. Đối với hệ thống giải quyết TTHC tập trung của 09 Bộ, ngành, tỉnh đã tiếp nhận 77.377 hồ sơ, trong đó 73.630 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 95,15%...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Đức Cường nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW

Tuy nhiên, hiện nay về hạ tầng viễn thông chưa phù hợp giữa kế hoạch, quy hoạch phát triển của tỉnh và thực tế phát triển của doanh nghiệp nên một số vùng lõm sóng. Hiện các Bộ, ngành chưa có hướng dẫn về danh mục, mô tả, đặc tả dữ liệu; chưa đầy đủ tiêu chuẩn kết nối, do đó các địa phương tổ chức xây dựng CSDL còn gặp khó khăn, nhất là sau khi xây dựng khó có thể kết nối được với CSDL Trung ương. Sau khi xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ KHCN, ĐMST, CĐS chủ yếu do các cán bộ không chuyên kiêm nhiệm thực hiện, mặc dù đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuy nhiên, là lĩnh vực mới, khó nên đội ngũ này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ở địa phương.

Thành viên đoàn công tác trả lời các kiến nghị của tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị Ban Chỉ đạo 57 nghiên cứu thống nhất một mẫu biểu báo cáo chung và số hóa lên hệ thống theo dõi để các địa phương thống nhất thực hiện, tránh việc hiện nay quá nhiều kênh, nhiều mẫu báo cáo, nội dung báo cáo cập nhật liên tục, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ KH&CN sớm triển khai chương trình viễn thông công ích để tăng cường phủ sóng tại các vùng công ích.. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ngành dọc ở địa phương xây dựng CSDL ngành, lĩnh vực bảo đảm thống nhất. Ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn, định mức ứng dụng AI trong các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS để các địa phương có căn cứ thẩm định các dự án. Bộ Tài chính và Bộ KH&CN nghiên cứu ban hành cơ chế gia hạn thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng Cục C06 phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng Cục C06 ghi nhận, biểu dương sự chủ động, quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06; đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn, khắc phục các điểm nghẽn, rà soát và xử lý dứt điểm những nhiệm vụ còn chậm tiến độ; đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm triển khai Nghị quyết số 57 và Đề án 06 thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh. Các Sở, ngành cần khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; cử đầu mối chuyên trách theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện; tập trung đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị quyết số 57 và Đề án 06.

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Quý Linh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở KH&CN cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đoàn công tác; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung đoàn công tác đề nghị, tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được trong triển khai Nghị quyết số 57 và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn