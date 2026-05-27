Nữ sinh 17 tuổi chống chọi ung thư máu

Khoảng 1 tháng trước, Hoa liên tục đau đầu, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím bất thường. Gia đình lập tức đưa em xuống TPHCM cấp cứu. Sau nhiều xét nghiệm tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM, bác sĩ thông báo Hoa mắc bệnh máu trắng và phải điều trị lâu dài. Tin dữ khiến cả gia đình em suy sụp.
Hoa là con thứ 2 trong gia đình có bốn anh chị em. Cha mẹ quanh năm làm thuê, ai mướn gì làm nấy nên cuộc sống vốn đã chật vật. Từ ngày con nhập viện, gia đình phải vay mượn khắp nơi để xoay gần 200 triệu đồng tạm ứng viện phí. Trong khi đó, hành trình điều trị phía trước còn kéo dài với nhiều phác đồ chuyên sâu, chi phí có thể lên đến hàng tỷ đồng.
“Trước đây con là học sinh lanh lợi, hoạt bát. Từ ngày phát bệnh, con ít nói và lúc nào cũng lo lắng. Tôi thật sự suy sụp vì chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình”, chị Phạm Thị Thúy, mẹ của Hoa, nghẹn ngào chia sẻ. Gia đình em Ánh Hoa rất mong nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ của các mạnh thường quân để em có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-14.
Tác giả: Hân Gia
