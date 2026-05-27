Khi nào nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 22 đến 27/5, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng.

Theo dự báo, từ 29/5 đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt. Ảnh: QĐND

Từ ngày 24/5, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.

Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong ngày vượt hoặc bằng giá trị lịch sử của tháng 5.

Tại Uông Bí (Quảng Ninh), nhiệt độ ngày 25/5 đạt 38 độ C, vượt kỷ lục 37,5 độ C từng ghi nhận năm 2013; Hiệp Hòa (Bắc Ninh) đạt 39,7 độ C, vượt mức cao nhất 39 độ C năm 2019; Bắc Giang ghi nhận 39,4 độ C, vượt kỷ lục 39,1 độ C năm 2020. Trong khi đó, Bắc Ninh và Hải Dương ghi nhận mức nhiệt bằng giá trị lịch sử từng thiết lập vào năm 2020.

Hà Nội là một trong những tâm điểm của đợt nắng nóng này khi nhiệt độ cao nhất liên tục ở ngưỡng 39-40 độ C.

Ngày 26/5, trạm Hà Đông ghi nhận 41,1 độ C, mức nhiệt cao thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5 tại khu vực này, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 41,3 độ C của năm 2019.

Theo cơ quan khí tượng, ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt độ tại Hà Nội thường cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ C.

Dự báo trong ngày 27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 37-39 độ C, một số nơi vượt 40 độ C.

Sang ngày 28/5, do ảnh hưởng của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp, chủ yếu còn xảy ra tại khu vực trung du và đồng bằng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 37-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt, trong khi nắng nóng tại Trung Bộ cũng dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Người dân cần chủ động phòng tránh mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian nắng nóng.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực nhiều bê tông và mặt đường nhựa.

Tác giả: Khôi Anh

Nguồn tin: congly.vn