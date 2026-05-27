Nghệ An: Cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm tại 100 xã, phường

Theo ghi nhận, tình trạng ít mưa, thời tiết khô hanh diễn ra trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khu vực miền Trung, trọng tâm từ Thanh Hóa đến TP Huế, tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt trong những ngày tới.

100 xã, phường đứng trước nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm. Ảnh minh họa

Do thiếu hụt lượng mưa kéo dài, nguy cơ cháy rừng tại Nghệ An được nâng lên cấp IV. Ở cấp độ này, lửa có thể lan nhanh, nguy cơ xảy ra cháy lớn rất cao, đe dọa môi trường, tài sản và tính mạng người dân.

Danh sách cảnh báo gồm nhiều xã, phường thuộc khu vực đồng bằng, ven biển, trung du và miền núi trên toàn tỉnh, gồm: Trường Vinh, Cửa Lò, Vinh Lộc, Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Xuân Lâm, Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Phúc Lộc, Trung Lộc, Đông Lộc, Hải Lộc, Văn Kiều, Thần Lĩnh, Tân Châu, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu, Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Quang Đồng, Giai Lạc, Bình Minh, Đông Thành, Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Tam, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Típ, Mường Xén, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Căn, Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Kim Bảng, Sơn Lâm, Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Tam Đồng, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành, Con Cuông, Bình Chuẩn, Mậu Thạch, Môn Sơn, Cam Phục, Châu Khê, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường, Nghĩa Đàn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lộc, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Hữu Khuông, Lượng Minh, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Chọng, Minh Hợp, Quỳ Châu, Hùng Chân, Châu Tiên, Châu Bình, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng.

Để hạn chế thiệt hại, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, Chi cục Kiểm lâm, các chủ rừng và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP, Thông tư 16/2025/TT-BNNMT cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường theo dõi, sử dụng hiệu quả hệ thống camera 360 độ, chòi canh lửa và cập nhật thông tin từ website của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để kịp thời cảnh báo cho người dân. Song song với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tạm dừng việc dùng lửa xử lý thực bì, kiểm soát chặt hoạt động đốt nương làm rẫy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thời điểm nguy cơ cháy cao.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức trực 24/24 giờ, lập chốt tuần tra tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt tại những địa điểm di tích, tâm linh có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Các đơn vị chủ rừng phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý ngay khi phát hiện điểm cháy, không để cháy lan diện rộng.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy, điều phối lực lượng và phương tiện ứng cứu. Với các khu vực rừng giáp khu dân cư hoặc kho tàng, địa phương cần chủ động phương án di dời người dân để bảo đảm an toàn.

Sau khi khống chế đám cháy, các cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân, xác định đối tượng vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: moitruong.net.vn