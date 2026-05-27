Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành quyết định về phân cấp thẩm quyền cho chủ tịch xã

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai trao quyết định thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ xã

Theo quyết định này, ngoài việc phân cấp thẩm quyền cho cấp Sở và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và cấp Sở quản lý thì phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã tại Nghệ An có thẩm quyền ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND cấp tỉnh việc tiếp nhận vào làm công chức.

Chủ tịch xã có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống (trừ các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý); Quyết định thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Quyết định này cũng giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND xã thành lập Hội đồng để đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, công chức theo phương án thay đổi vị trí việc làm của cơ quan sử dụng công chức.

Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (trừ hạng I, tương đương ngạch chuyên viên cao cấp) đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện việc ban hành Quyết định thành lập hội đồng để đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, công chức theo phương án thay đổi vị trí việc làm của cơ quan sử dụng công chức.

Người đứng đầu chính quyền cấp xã có quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (trừ hạng I tương đương ngạch chuyên viên cao cấp) đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên).

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP của Chính phủ sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, Quyết định này cũng quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong ban hành quyết định nghỉ hưu, thôi việc, tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: baophapluat.vn