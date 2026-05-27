Độc lạ món cháo canh ở quê Hồ Văn Cường: Món ăn nhất định phải thử khi đến Nghệ An

Nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ – quê hương cầu thủ Hồ Văn Cường, nhiều người thường nghĩ ngay tới cháo lươn hay bánh mướt. Tuy nhiên, “cháo canh” mới là món ăn khiến không ít du khách lần đầu nghe tên phải tò mò vì không biết đây là cháo hay canh.

Cầu thủ Hồ Văn Cường cùng bà xã đều cùng quê Nghệ An.



Thực tế, cháo canh là món ăn có sợi bột giống bánh canh nhưng phần nước dùng lại được nấu sánh nhẹ nên người dân địa phương gọi là “cháo canh”. Đây là món ăn sáng quen thuộc ở nhiều nơi tại Nghệ An, đặc biệt phổ biến trong các quán nhỏ ven đường hoặc khu chợ sáng.

Món cháo canh ở Nghệ An - đặc sản nức tiếng xứ Nghệ

Sợi cháo canh thường được làm từ bột mì hoặc bột gạo, cán và cắt thủ công nên có độ dai mềm riêng. Nước dùng được ninh từ xương nên có vị ngọt thanh, sau đó cho thêm thịt, chả hoặc hải sản tùy từng quán. Một số nơi còn ăn kèm trứng cút, hành lá và đặc biệt không thể thiếu chút tiêu cay đặc trưng của xứ Nghệ.

Sợ cháo canh



Điều khiến nhiều du khách nhớ nhất là món ăn này thường có vị đậm và cay hơn nhiều nơi khác. Với người Nghệ, một tô cháo canh nóng vào buổi sáng không chỉ giúp no lâu mà còn tạo cảm giác rất “ấm bụng”, nhất là vào những ngày mưa hoặc thời tiết se lạnh.

Không ít người lần đầu thử món này cho biết ban đầu khá bất ngờ vì tên gọi dễ gây nhầm lẫn, nhưng càng ăn lại càng thấy cuốn bởi phần nước dùng sánh nhẹ cùng sợi bột mềm dai rất khác biệt. Có lẽ cũng bởi vậy mà cháo canh dần trở thành một trong những món ăn mang nét riêng khó trộn lẫn của ẩm thực Nghệ An.

Tác giả: Yến Nguyễn

