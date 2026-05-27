Hầu toà vì cáo buộc hiếp dâm, Partey vẫn được dự World Cup?

Partey đang phải hầu toà với cáo buộc liên quan tới các tội danh hiếp dâm.

Đội tuyển Ghana tạo ra tranh cãi lớn trước World Cup 2026 khi HLV Carlos Queiroz quyết định điền tên Thomas Partey vào danh sách sơ bộ gồm 28 cầu thủ.

Cựu tiền vệ Arsenal đang bị truy tố với 7 cáo buộc hiếp dâm cùng một cáo buộc tấn công tình dục tại Vương quốc Anh.

Theo truyền thông Anh, Partey dự kiến hầu tòa tại Southwark Crown Court ở London vào tháng 11 tới, dù phiên xét xử có thể bị lùi sang đầu năm sau.

Cầu thủ 32 tuổi lần đầu bị truy tố hồi tháng 7/2025 với 5 cáo buộc hiếp dâm và một cáo buộc tấn công tình dục. Sau đó, anh phủ nhận toàn bộ cáo buộc nhằm vào mình.

Các vụ việc liên quan đến ba phụ nữ khác nhau, được cho xảy ra trong giai đoạn 2021-2022. Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 2/2022 sau khi cảnh sát London nhận được đơn tố cáo hiếp dâm.

Đến tháng 8/2025, Partey tiếp tục bị điều tra thêm hai cáo buộc hiếp dâm khác liên quan tới vụ việc năm 2020. Tháng 2/2026, anh bị truy tố thêm hai tội danh hiếp dâm và tiếp tục khẳng định mình vô tội.

Luật sư Jenny Wiltshire của Partey tuyên bố thân chủ của bà “đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát trong suốt quá trình điều tra”. Tuy nhiên, việc Ghana vẫn triệu tập tiền vệ này lên tuyển trước thềm World Cup khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến.

Nếu có tên trong danh sách chính thức 26 cầu thủ dự World Cup trước ngày 1/6, Partey sẽ phải thông báo kế hoạch di chuyển với cơ quan chức năng theo điều kiện tại ngoại. Ngoài ra, anh cũng buộc phải khai báo các cáo buộc khi xin visa nhập cảnh Mỹ.

Mùa 2025/26, Partey chơi 32 trận cho Villarreal nhưng liên tục gặp vấn đề chấn thương. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết hạn vào hè này và "Tàu ngầm vàng" hiện không có ý định gia hạn với Partey.

