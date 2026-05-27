U19 Việt Nam nhận nhiệm vụ ở giải Đông Nam Á

U19 Việt Nam tích cực rèn quân cho giải Đông Nam Á.

Mới đây, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú thay mặt lãnh đạo VFF có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho U19 Việt Nam trước khi lên đường tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú ghi nhận những nỗ lực của Ban huấn luyện và các cầu thủ U19 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị vừa qua, đồng thời cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của lứa U19 trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng kỳ vọng U19 Việt Nam sẽ tiếp nối thành công của các đội tuyển Việt Nam từ U17, U23 cho đến ĐTQG trong hai năm vừa qua, tiếp tục khẳng định hình ảnh và vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục.

U19 Việt Nam vừa hoàn thành xong chuyến tập huấn ngắn ngày tại Nhật Bản. Đội có 4 trận giao hữu với U20 và U22 của Đại học Shizuoka Sangyo, Đại học Tokai Gakuen cùng đội B của CLB Shimizu S-Pulse và thu về nhiều bài học bổ ích.

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến ngày 15/6/2026. Tại giải đấu này, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

U19 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2008, từng dự VCK U17 châu Á 2025. Đây cũng là lứa cầu thủ từng thua Indonesia 0-5 tại giải U16 Đông Nam Á 2024. Trong khi đó, Indonesia sở hữu nhiều tài năng nổi bật, từng đánh bại U17 Hàn Quốc để giành vé dự U17 World Cup 2025.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn