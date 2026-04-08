Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức nắm vững, hiểu sâu và thống nhất nhận thức về những nội dung trọng tâm, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là các chủ trương, quan điểm liên quan trực tiếp đến lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học và công nghệ. Thông qua đó góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã quán triệt chuyên đề “Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Đại hội XIV được chuẩn bị trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn 40 năm đổi mới và đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII – một nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ tổng kết thực tiễn, Đại hội XIV đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc, trong đó nổi bật là: Kiên định nền tảng tư tưởng và mục tiêu phát triển; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”; không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo và phương pháp tư duy trong hoạch định đường lối, chính sách. Những bài học này không chỉ là sự tổng kết kinh nghiệm, mà còn là cơ sở lý luận – thực tiễn để hình thành hệ thống quan điểm phát triển mới của Đại hội XIV.

Trên nền tảng tổng kết thực tiễn, Đại hội XIV đã xác lập một hệ thống quan điểm phát triển có tính toàn diện, đồng bộ và mang tính định hướng chiến lược lâu dài. Tiếp tục khẳng định, bổ sung và phát triển quan điểm chính trị cơ bản của Đảng: Nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó bổ sung nội dung lý luận về đường lối đổi mới như một thành tố quan trọng; mục tiêu kiên định là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn với đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng là quan điểm cơ bản của công tác xây dựng Đảng; quan điểm phát triển là tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững đất nước để nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; coi trọng phát triển các thành phần kinh tế tập thể, hợp tác và kinh tế có nguồn đầu tư của nước ngoài.

Tiếp tục nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân và sự kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia từ sớm từ xa, bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế…

Đại hội XIV đã hình thành một hệ thống quan điểm phát triển mới, trong đó lý luận về đường lối đổi mới giữ vai trò nền tảng; thể chế phát triển giữ vai trò đột phá; xác định đúng vị trí, vai trò các thành phần kinh tế là điều kiện quan trọng; khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu; phát triển nhanh, bền vững vì hạnh phúc Nhân dân là mục đích. Đây chính là cơ sở lý luận và định hướng chiến lược để triển khai các mục tiêu phát triển trong từng lĩnh vực cụ thể của đất nước trong giai đoạn tới…

Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Tiếp đó, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt chuyên đề “Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định: “Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên nền tảng số”. Đây là sự kế thừa và phát triển toàn diện quan điểm của Đảng ta về công tác báo chí, xuất bản, truyền thông trong thời kỳ mới.

Quan điểm về báo chí, xuất bản, truyền thông trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là định hướng phản ánh tư duy chiến lược, bước đột phá quan trọng; nhận diện đầy đủ, toàn diện quy luật vận động của công tác tư tưởng; phản ánh xu thế phát triển đa dạng của lĩnh vực thông tin hiện nay; khẳng định vị thế trụ cột, tầm nhìn phát triển của báo chí, xuất bản, truyền thông trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng định vị báo chí, xuất bản, truyền thông trong mục tiêu chung là “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” thể hiện quyết tâm quy hoạch hệ thống công cụ tư tưởng, bảo đảm sự liên thông chặt chẽ giữa tin tức thời sự và tri thức chuyên sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nắm bắt và tận dụng thời cơ, báo chí, xuất bản, truyền thông Việt Nam cần phải bắt kịp xu thế hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo về cách thức truyển tải thông tin và thu hút công chúng, nhưng điều quan trọng là để phục vụ hiệu quả việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, dẫn dắt, định hướng được dư luận và tiếp tục là diễn đàn phản biện quan trọng.

Báo chí, xuất bản với vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Trong quá trình hiện đại hóa, báo chí vẫn phải giữ vững bản sắc, tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm xã hội của mình. Công nghệ có thể làm thay đổi cách thức truyền tải, nhưng không thể thay đổi những giá trị cốt lõi như: tính trung thực, khách quan, nhân văn.

Trong toàn bộ tiến trình xây dựng một nền báo chí, xuất bản, truyền thông “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Đảng luôn nhất quán nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với định hướng tư tưởng, vừa có trình độ chuyên môn cao, năng lực nghề nghiệp hiện đại…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quán triệt chuyên đề “Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”; đồng chí Phùng Hữu Phú - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề “Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”

Phát huy tốt nhất năng lực, trí tuệ, tâm huyết của văn nghệ sĩ, trí thức

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị đối với lĩnh vực báo chí xuất bản, cần quyết tâm xây dựng nền báo chí xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đây là mục tiêu, là nhiệm vụ, là nguyên tắc vận hành của báo chí xuất bản trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Các cơ quan báo chí phải thực sự thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền đúng, nhưng hay và sắc bén; giữ vai trò tiên phong, trụ cột, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Các nhà xuất bản phải cho ra đời những xuất bản phẩm xứng tầm với sự đổi thay của đất nước. Cùng với nội dung, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng luận cứ khoa học và thuyết phục. Phải trở thành lực lượng dẫn dắt niềm tin của mỗi khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan báo chí, nhà xuất bản quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04 ngày 17/3/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa, trực tiếp hơn nữa để hiện thực hóa các nội dung về văn hóa. Có thêm nhiều tác phẩm, công trình văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn, lâu dài, còn mãi với thời gian; tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hóa, công nghiệp văn hóa để các tác phẩm nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn là nguồn lực phát triển kinh tế, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.

Đối với trí thức, nhà khoa học, cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ nút thắt về cơ chế quản lý, đầu tư và quyền tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, được cống hiến. Khoa học và công nghệ phải giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó cần chú trọng yếu tố con người, đây là khâu đột phá của mọi đột phá. Xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm; đặc biệt là với các chuyên gia đầu ngành, các tài năng trẻ; đề cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và hệ giá trị dân tộc. Đồng thời, phải có mức đãi ngộ xứng đáng để thu hút được nhân tài vào những lĩnh vực quan trọng này.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ. Đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện phát huy tốt nhất năng lực, trí tuệ, tâm huyết của văn nghệ sĩ, trí thức, đội ngũ những người làm công tác báo chí xuất bản vì công cuộc phát triển của đất nước và ở mỗi địa phương đơn vị.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn