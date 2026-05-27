Hiệp hội ô tô, xe máy lên tiếng về xăng E10

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) bao gồm các hãng xe máy thành viên như Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki đã tiến hành tổng hợp dữ liệu đánh giá tính phù hợp và mức độ ảnh hưởng của xăng sinh học E10 đối với các loại động cơ.

Theo đó, các đời xe của Honda, Yamaha, Piaggio, SYM đều tương thích với xăng E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật. Còn đối với hãng Suzuki, chủ yếu các đời xe đều tương thích trừ các đời xe sau đang chờ thông tin xác thực về việc tương thích như: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, Gz150, UA125, GD110.

VAMM bày tỏ hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10, song cần lưu ý việc xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện.

Người dân sử dụng xăng sinh học E10 ở Hà Nội. Ảnh TTXVN

Còn theo đánh giá sơ bộ của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất từ thời điểm xăng E10 chưa phổ biến, các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10, có thể gặp các vấn đề khi vận hành.

Theo thông tin của một hãng thành viên VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay, số lượng xe được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng ô tô khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của xăng E10 đối với hoạt động của các xe này. Qua rà soát, các hãng đều có chung nhận định rằng, đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006, sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.

Về phía cơ quan quản lý, theo Bộ Công Thương, trong thời gian phân phối thử nghiệm xăng E10 từ tháng 8/2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5/2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Tác giả: Thế Đoàn

Nguồn tin: Báo Tin tức