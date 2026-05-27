Thể Công Viettel chiêu mộ hai cựu sao HAGL

Rimario nhiều khả năng sẽ là tân binh của Thể Công Viettel ở mùa giải 2026/27 - Ảnh: Minh Tuấn

Dưới sự chèo lái của HLV Velizar Popov, Thể Công Viettel đang có một mùa giải tương đối ấn tượng. Dù V.League 2025/26 vẫn còn 2 vòng đấu mới chính thức hạ màn nhưng Thể Công Viettel đang nắm trong tay lợi thế rất lớn để giành vị trí Á quân, xếp sau CAHN. Đội bóng áo lính đang tạo ra khoảng cách 5 điểm so với hai đội xếp sau là Hà Nội và Ninh Bình. Nếu giành thêm 1 điểm nữa ở 2 vòng tới, Thể Công Viettel sẽ về nhì ở V.League 2025/26.



Ngoài tấm huy chương bạc ở V.League, Thể Công Viettel cũng đang đặt mục tiêu giành chức vô địch Cúp QG 2025/26. Đội bóng của HLV Popov đã giành vé vào bán kết và đối thủ của họ sắp tới sẽ là Ninh Bình. Dù vẫn còn những mục tiêu quan trọng cần phải hướng tới, Thể Công Viettel đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị nhân sự hướng tới mùa giải 2026/27.

Theo nguồn tin của Bongdaplus, Thể Công Viettel đã đạt được thỏa thuận với bộ 3 tân binh chất lượng gồm: Tiền đạo Rimario Gordon (Thanh Hóa), tiền vệ Triệu Việt Hưng và hậu vệ Phạm Trung Hiếu (Hải Phòng). Đây đều là những gương mặt quen thuộc, đã khẳng định được chuyên môn và kinh nghiệm ở sân chơi V.League. Họ được kỳ vọng sẽ là những mảnh ghép quan trọng, gia tăng sức mạnh cho Thể Công Viettel trong mùa giải tới.

Trong 3 tân binh sắp đến, Rimario chính là cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Điểm nhấn trong thương vụ này chính là màn tái ngộ giữa Rimario Gordon và HLV Velizar Popov. Trong quá khứ, bộ đôi này từng tạo nên một trong những kỷ nguyên thành công nhất của Thanh Hóa. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bulgaria, bản năng sát thủ của Rimario đã được khai thác tối đa, góp công lớn vào 2 chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia của đội bóng xứ Thanh.

Rimario được cho là cái tên phù hợp nhất với triết lý bóng tấn công rực lửa, yêu cầu cao về cường độ và thể lực của HLV Popov. Với lối chơi càn lướt, không ngần ngại va chạm, Rimario chính là “mũi nhọn” tấn công mà suốt thời gian qua Thể Công Viettel đang “đỏ mắt” tìm kiếm.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng - cựu cầu thủ HAGL và là đội trưởng của Hải Phòng cũng sẽ gia nhập Thể Công Viettel - Ảnh: Phan Tùng

Việc Thể Công Viettel quyết định chiêu mộ Rimario cũng cho thấy niềm tin lớn dành cho tiền đạo này. Ngoài việc được biết đến với biệt danh “ngựa chứng” với cá tính cực mạnh, Rimario cũng vấp phải sự hoài nghi khi khi vừa trở lại sau chấn thương đứt dây chằng chéo. Tuy nhiên, những con số thống kê của Rimario ở mùa giải này cho Thanh Hóa đã chứng minh tất cả.

Sau khi tái xuất, Rimario có 4 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với phong độ hiện tại, cùng với nền tảng thể lực đang dần trở lại trạng thái tốt nhất, là cơ sở để Thể Công Viettel kỳ vọng anh sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công trong chiến dịch chinh phục danh hiệu sắp tới.

Bên cạnh Rimario, tiền vệ Triệu Việt Hưng cũng là một tân binh rất được kỳ vọng của Thể Công Viettel trước thềm mùa giải mới. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL được đánh giá cao nhờ sự đa năng khi có thể thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh trái và tiền vệ trung tâm. Sự góp mặt của cầu thủ sinh năm 1996 sẽ giúp HLV Popov có thêm nhiều phương án về nhân sự, trong bối cảnh Thể Công Viettel sẽ phải chinh chiến ở 3 đấu trường trong mùa giải mới.

Tân binh thứ 3 của Thể Công Viettel nhiều khả năng sẽ là hậu vệ Phạm Trung Hiếu của Hải Phòng. Trung Hiếu là mẫu hậu vệ hiện đại, chú trọng pressing và bọc lót đồng đội. Hậu vệ từng lên ĐT Việt Nam được đánh giá cao nhờ khả năng di chuyển bền bỉ suốt trận. Anh được kỳ vọng sẽ là sự thay thế chất lượng cho vị trí mà Trương Tiến Anh để lại ở Thể Công Viettel.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn